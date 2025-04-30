Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Galatasaray ve Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Sivasspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Sivasspor Maç Linki!
Galatasaray - Sivasspor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Sivasspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Galatasaray - Sivasspor Maçı Bilet Fiyatları
Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- Premium: 16.000 TL
- Delux: 15.000 TL
- Lux: 13.750 TL
- Classic: 12.000 TL
- 1. Kategori: 9.250 TL
- 2. Kategori: 7.000 TL
- 3. Kategori: 5.750 TL
- 4. Kategori: 4.000 TL
- 5. Kategori: 3.000 TL
- 6. Kategori: 2.200 TL
- 7. Kategori: 1.200 TL
- 8. Kategori: 1.100 TL
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Galatasaray - Sivasspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Sivasspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- P. Frankowski
- Abdülkerim Bardakcı
- Yunus Akgün
- Eren Elmalı
- L. Torreira
- M. Lemina
- R. Sallai
- G. Sara
- V. Osimhen
Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ali Şaşal Vural
- Uğur Çiftçi
- Murat Paluli
- S. Camara
- U. Radakovic
- C. Charisis
- S. Moutoussamy
- Bekir Böke
- R. Manaj
- G. Rodrigues
- Efkan Bekiroğlu
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Sivasspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.