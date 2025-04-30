Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Galatasaray ve Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Sivasspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Sivasspor​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Sivasspor Maç Linki!

Galatasaray - Sivasspor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Sivasspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Galatasaray - Sivasspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Sivasspor  maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • Premium: 16.000 TL
  • Delux: 15.000 TL
  • Lux: 13.750 TL
  • Classic: 12.000 TL
  • 1. Kategori: 9.250 TL
  • 2. Kategori: 7.000 TL
  • 3. Kategori: 5.750 TL
  • 4. Kategori: 4.000 TL
  • 5. Kategori: 3.000 TL
  • 6. Kategori: 2.200 TL
  • 7. Kategori: 1.200 TL
  • 8. Kategori: 1.100 TL

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Galatasaray - Sivasspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Sivasspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • F. Muslera
  • D. Sanchez
  • P. Frankowski
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Yunus Akgün
  • Eren Elmalı
  • L. Torreira
  • M. Lemina
  • R. Sallai
  • G. Sara
  • V. Osimhen

Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Ali Şaşal Vural
  • Uğur Çiftçi
  • Murat Paluli
  • S. Camara
  • U. Radakovic
  • C. Charisis
  • S. Moutoussamy
  • Bekir Böke
  • R. Manaj
  • G. Rodrigues
  • Efkan Bekiroğlu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Sivasspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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