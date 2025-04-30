Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Sivasspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Sivasspor​​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Galatasaray - Sivasspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Sivasspor Maç Linki!

Galatasaray - Sivasspor maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Sivasspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Galatasaray - Sivasspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Sivasspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 16.000 TL

16.000 TL Delux: 15.000 TL

15.000 TL Lux: 13.750 TL

13.750 TL Classic: 12.000 TL

12.000 TL 1. Kategori: 9.250 TL

9.250 TL 2. Kategori: 7.000 TL

7.000 TL 3. Kategori: 5.750 TL

5.750 TL 4. Kategori: 4.000 TL

4.000 TL 5. Kategori: 3.000 TL

3.000 TL 6. Kategori: 2.200 TL

2.200 TL 7. Kategori: 1.200 TL

1.200 TL 8. Kategori: 1.100 TL

Galatasaray - Sivasspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Sivasspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Sivasspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

P. Frankowski

Abdülkerim Bardakcı

Yunus Akgün

Eren Elmalı

L. Torreira

M. Lemina

R. Sallai

G. Sara

V. Osimhen

Sivasspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ali Şaşal Vural

Uğur Çiftçi

Murat Paluli

S. Camara

U. Radakovic

C. Charisis

S. Moutoussamy

Bekir Böke

R. Manaj

G. Rodrigues

Efkan Bekiroğlu