Fenerbahçe ve Bodrumspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden ve nasıl İzlenir? Tüm bu soruların cevabını sizler için araştırdık. İşte Fenerbahçe - Bodrumspor maçı detayları ve izleme linki!

Fenerbahçe - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Bodrumspor Maç Linki

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, 27 Ekim cumartesi saat 19.00'da Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı, İstanbul ekibinin 47 bin 500 kapasiteli Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakem koltuğunda ise hakem Mehmet Türkmen oturacak.

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabı ise oldukça basit. Karşılaşmayı yasal yollarla izlemek isteyen futbol tutkunları TOD TV ya da Digiturk satın alarak beIN Sports 1'e erişim sağlayabilir.

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı öncesi puan durumuna bakacak olursak, Fenerbahçe'nin 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Trendyol Süper Lig'de 17 puan ile dördüncü olduğunu görebiliriz. Bodrumspor ise 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberllilk ve 5 mağlubiyet ile 10 puan almış ve 12. sıraya oturmuş durumda.

Fenerbahçe - Bodrumspor Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Fenerbahçe - Bodrumspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Fenerium Alt E : ₺14.500,00

Maraton Alt E : ₺14.500,00

Fenerium Alt / Maraton Alt D-F : ₺4.750,00

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G : ₺4.150,00

Fenerium Alt / Maraton Alt B-H : ₺3.500,00

Fenerium Alt / Maraton Alt A-I : ₺3.050,00

Fenerium Üst / Maraton Üst E : ₺2.200,00

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F : ₺2.000,00

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G : ₺1.800,00

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H : ₺1.700,00

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I : ₺1.600,00

Kuzey / Spor Toto : ₺900,00

Misafir : ₺1.170,00

Fenerbahçe - Bodrumspor Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Bodrumspor maçının muhtemel ilk 11'leri ise aşağıdaki gibi olacak. Ancak bunun en iyi senaryoda iyi bir tahminden ibaret olacağını, teknik direktörlerin ve sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre değişkenlik gösterebilleceğini hatırlatmakta fayda var.

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11:

Dominik Livakovic

Mert Müldür

Alexander Dijku

Çağlar Söyüncü

Bright Osayi-Samuel

Sofyan Amrabat

Fred

Sebastian Szymanski

Dusan Tadic

Youssed En-Nesyri

Allan Saint-Maximin

Bodrumspor Muhtemel İlk 11:

Diogo Sousa Üzeyir Ergün Arlinde Ajeti Ali Aytemur Ondrej Celustka Ahmet Aslan Pedro Brazao Musah Mohammed Fredy Zdravko Dimitrov George Puscas

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe -Bodrumspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.