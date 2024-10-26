Galatasaray - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Beşiktaş Maç Linki

Galatasaray - Beşiktaş maçı, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Rams Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, beIN Sports ve Tod TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ne yazık ki Avrupa maçlarının aksine Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray - Beşiktaş maçını izlemek isteyenler söz konusu platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde puan durumları nasıl?

İlk olarak Galatasaray'a baktığımızda 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle 25 puan aldığını ve ligin zirvesinde olduğunu görüyoruz. Beşiktaş ise bir maç eksik oynayarak 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan ile ikinci sırada. Yani bu iki takım arasında şu an bir liderlik yarışı olduğunu söylemek mümkün.

Eğer Galatasaray - Beşiktaş maçından sarı kırmızılılar galip ayrılırsa puan farkını 8'e çıkararak liderliğini pekiştirecek. Siyah beyazlı ekibin kazanması durumunda puan farkı 2'ye düşecek ve Beşiktaş'ın maç fazlasını değerlendirmesi durumunda liderliği alma şansı olacak.

28 Ekim Pazartesi saat 20:00'da başlayacak Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi se Arda Kardeşler olacak. Yardımcılığını ise Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay ve Muhammet Ali Meteoğlu yapacak.

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatlarına göz atabiliriz. Passo'ya göre Galatasaray - Beşiktaş arasında Rams Park'ta oynanacak karşılaşmanın fiyatları ise şu şekilde:

Premium : ₺20.000,00

Delux : ₺18.000,00

Lux : ₺17.000,00

Classic : ₺16.000,00

1. Kategori : ₺11.000,00

2. Kategori : ₺8.000,00

3. Kategori : ₺6.500,00

4. Kategori : ₺5.000,00

5. Kategori : ₺3.750,00

6. Kategori : ₺2.750,00

7. Kategori : ₺1.400,00

8. Kategori : ₺1.200,00

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar sorusunu da cevapladığımıza göre muhtemel 11'lere göz atabiliriz. Elbette ki ne Galatasaray ne de Beşiktaş maç kadorsunu karşılaşmadan bir saat önceye kadar açıklamayacak. Ancak bir tahmin yapacak olursak, Galatasaray - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'leri şu şkeilde olacak:

Galatasaray Muhtemel İlk 11:

Fernando Muslera

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Davinson Sanchez

Ismail Jakobs

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

Dries Mertens

Yuunus Akgün

Mauro Icardi ya da Victor Osimhen

Beşiktaş Muhtemel İlk 11:

Ersin Destanoğlu

Jonas Svensson

Felix Uduokhai

Emirhan Topçu

Arthur Masuaku

Cher Ndour

Gedson Fernandes

Joao Mario

Rafa Silva

Ernest Muci

Ciro Immobile

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Beşiktaş maçı kazananı kim olacak? İki takımdan biri bu sene Süper Lig şampiyonu olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.