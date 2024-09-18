Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında oynanacak maçlar kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl izlenir? Eğer siz de "Fenerbahçe - Galatasaray maçı nereden izlenir?" sorusuna cevap arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte detaylar!
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Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Fenerbahçe - Galatasaray Maç Linki! Nereden İzlenir?
Trendyol Süper Lig altıncı hafta maçları kapsamında düzenlenecek Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 21 Eylül Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı ise şu an için belli değil. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı beIN Sports 1 üzerinden nasıl izlenir?
Aslında bu sorunun birden çok cevabı var. Örneğin Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı izlemek isteyenler, TOD TV satın alarak beIN Sports 1 izleme imkanına kavuşabilir. Ya da daha basit bir çözüm isteyenler doğrudan Digiturk gibi servisler üzerinden beIN Sports Aboneliği satın alabilir.
Kullanıcılar aylık 299 TL gibi ücretlere TOD gibi alternatiflere kıyasla çok daha ucuza Fenerbahçe Galatasaray maçı izleyebilir. Böylelikle internette Fenerbahçe - Galasaray canlı maç linki gibi aramalar yapıp kaçak yayın platformlarını izlemek zorunda kalmaz.
Fenerbahçe - Galatasary arasındaki puan farkı ise şu an için 2. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 5/5 yaptı ve 15 puanla lider. Fenerbahçe ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanla ikinci sırada. Bu nedenle dev derbinin kazananı Süper Lig'de de liderliği garantilemiş olacak.
Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları
Eğer Fenerbahçe - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiysek maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları kısa süre önce yayınlandı. Fenerbahçe - Glatasaray maçının bilet fiyatları şu şekildedir
- Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.500 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Bloku: 2.600 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Bloku: 2.750 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Bloku: 2.900 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Bloku: 3.250 TL
- Fenerium Üst-Maraton Üst E Bloku: 3.500 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Bloku: 4.900 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Bloku: 5.650 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Bloku: 6.700 TL
- Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Bloku: 7.600 TL
- VIP (Maraton Alt-Fenerium Alt Avis E Bloku): 23.000 TL
- Misafir Tribünü: 1.
Fenerbahçe - Galatasary Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)
Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı izlemek isteyenlerin sorularını yanıtladığımıza göre ilk 11'leri merak edenlerin sorularını yanıtlayabiliriz. Hayır, ne yazık ki ne Fenerbahçe ne de Galatasaray, 21 Eylül Cuma günü saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak maçın kadrosunu açıklamadı. Ancak muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11:
- Muslera
- Kaan Ayhan
- Nelsson
- Davinson Sanchez
- Jakobs
- Torreira
- Sara
- Barış Alper
- Mertens
- Yuunus Akgün
Osimhen
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11:
- Livakovic
- Oostwerwolde
- Söyüncü
- Becao
- Müldür
- Yüksek
- Fred
- Saint-Maximin
- Syzmanski
- Tadic
- En-Nesyri
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.