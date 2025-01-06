Fenerbahçe'nin Kritik Toplantısından Şok Kupa Kararı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, Hatayspor maçı sonrası yaşanan tartışmaların ardından bugün acil bir toplantı yaptı.
Hatayspor maçında yaşananlar ve ardından patlak veren tartışmaların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, bugün saat 16:00'da acil toplanma kararı almıştı. Toplantının gündeminde Süper Lig'deki hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılım kararı vardı.
Toplantı nihayete erdi ve karar çıktı: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak.
"Türk Hakem Sistemi İflas Etmiş"
Ali Koç’un toplantıdaki bir diğer gündem maddesi hakem krizi oldu. Özellikle Hatayspor maçında yaşanan olaylar sonrası hakem kararlarını ağır bir şekilde eleştiren Koç şöyle dedi:
Türk hakem sisteminin iflas ettiği bir hafta sonunu geride bıraktık. Galatasaray’ın 2,5 yıldır iç sahada kırmızı kart görmemesi bir komedi senaryosu gibi.
Gelen bilgiler arasında Fenerbahçe yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu’na yabancı hakem uygulamasının hayata geçirilmesi için resmi bir çağrı yapmak üzere hareketlenmesi de var.
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