Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na Katılmakla İlgili Yeni Kararını Verdi

Geçtiğimiz günlerde patlak veren tartışmalar ve Hatayspor maçında yaşananlardan ötürü acil toplantı kararı alan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'deki hakem hataları ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına dair değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

Toplantının ardından çıkan karara göre Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacaktı.

Bugün sarı-lacivert kanadından yeni bir haber geldi. Söylenene göre Fenerbahçe yönetimi bir kez daha karar değiştirdi: Türkiye Kupası'na katılacaklar.

Ne Olmuştu?

Hatayspor maçında yaşanan olayların altını çizen Ali Koç, Türk hakemlerinin maçları adaletsiz bir şekilde yönettiğini vurgulayarak sistemin iflas ettiğine dair sözler sarf etti:

Bu hafta, Türk hakem sisteminin iflas ettiği bir haftaydı. Galatasaray’ın 2,5 yıldır iç sahada kırmızı kart görmemesi bir komedi senaryosu gibi.

Fenerbahçe yönetimi, yabancı hakem uygulamasının hayata geçirilmesi için resmi bir çağrı yapmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuracağını da bildirdi.