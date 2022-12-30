Fenomen Gaga Bulut Bir Kez Daha Tutuklandı

Daha önce çekmiş olduğu bir video yüzünden gözaltına alınıp tutuklanan ve ardından 2 yıl kadar hapis cezasına çarptırılan, Gaga Bulut olarak tanınan ünlü fenomen Bulut Altuğ şimdi de cinsel şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Evine baskın düzenlenen fenomen hakkında pek çok suçtan tutuklama istemi bulunuyor.

Sosyal medya üzerinden binlerce takipçisi bulunan Gaga Bulut adlı fenomen geçtiğimiz gün cinsel şantaj suçuyla gözaltına alındı.

Yaklaşık bir haftadır süren soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Gelen şikayetler Gaga Bulut'un Telegram üzerinden insanlara şantaj yaptığı yönündeydi.

Gaga Bulut'un Evinde 500 bin TL Değerinde Altın ve Döviz Bulundu

İddialara göre kendini biseksüel olarak tanıtarak Telegram üzerinden erkeklerle cinsel sohbetler gerçekleştiren ve karşı tarafın çıplak görüntülerini alarak bu görüntüler üzerinden para karşılığı şantajlar gerçekleştiren fenomen, bu yöntemle pek çok kişiden ödemeler aldı. Bunun yanı sıra hayvanlara yardım amacıyla da sayısız kez para topladığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz gün evine düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Gaga Bulut'un evinde 500 bin TL değerinde altın ve döviz bulundu. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye gönderilen Gaga Bulut'un cezası çıkarılacağı mahkemenin ardından belli olacak.