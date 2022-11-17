Yarasa Yediği Videoyu Paylaşan YouTuber Tutuklandı

Taylandlı bir YouTuber, nesli tükenmekte olan yarasa türlerinden birini yediği videosunu paylaşmasının ardından tutuklandı. YouTuber, videosunun viral olması ve tepki çekmesinin ardından tutuklanmadan önce videoyu kaldırdı.

Yarasalar özellikle Covid döneminin başlangıcından beri pek çok konuda viral olmakta. Covid'in yarasalardan geldiği iddiası sonrası pek çok yarasa türünün öldürüldüğünü görmüştük. Bugünse bir YouTuber nesli tükenmekte olan bir yarasa türünü yediği videoyu paylaşmasının ardından tutuklandı.

YouTuber 5 Yıl Hapis, 13.800 Dolar Para Cezası Aldı

Phonchanok Srisunaklua adındaki bu YouTuber, daha çok yemek ağırlıklı videolar paylaştığı kanalına nesli tükenmekte olan yarasayı yediği videoyu ekledi. Normal şartlarda bile yarasaların yenmesinin sağlık açısından pek çok zararı olduğu bilinirken, nesli tükenmekte olan bir yarasa türünün yenmesi doğal olarak pek de normal karşılanmadı. Önce videoya artan tepkiler olayın sosyal medyada viral hâline gelmesine neden oldu, daha sonra ise yetkili birimler YouTuber hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yargılanan YouTuber'a 5 yıl hapis ve 13.800 dolar para cezası verildi. Tayland Milli Parklar Departmanı sözcüsü Pattaraphon Manee-on da yaşanan olayın şok edici olduğunu belirtti ve bu tür davranışlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

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