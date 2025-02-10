Efsane Ferrari Arabası Dudak Uçuklatan Fiyata Satıldı! Milyarlık Satış

Ferrari'nin yarış tarihine damga vurmuş efsane arabası rekor bir ücrete satıldı. Çok uzun bir süredir müzede yer alan Ferrari 250 LM geçmişte Le Mans 24 şampiyonu olarak büyük bir başarının altına imza atmıştı. Bu, aracın yüksek fiyata satılmasında büyük bir rol oynadı ancak daha bir dizi faktör mevcut.

Ferrari 250 LM Ne Kadar Fiyata Satıldı?

Yıllardır Indianapolis Motor Speedway Müzesi'nde sergilenen Ferrari 250 LM açık artırma ile sunuldu. RM Sotheby's aracılığıyla gerçekleşen açık artırmada efsane araba 34 milyon 880 bin euro (1 milyar 298 bin TL) fiyat etiketiyle satıldı.

Bu araç hem 1965 yılında Le Mans 24'te şampiyonluk kazandı hem de tamamen orijinal mekanik parçalara sahip. Otomobil ayrıca estetik açıdan da orijinalliğini koruyor. Tüm bu faktörler, otomobilin rekor fiyata satılmasını sağladı.

Otomobil dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan aracın bu kadar uzun süredir müzede sergilenip herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymaması ise şaşırttı. Ferrari tarafından üretilen efsane yarış aracı 1960'lı yıllardaki ihtişamını koruyuyor.

6 adet Weber 38/40 DCN karbüratöre sahip otomobilde 3,3 litre V12 motor bulunuyor. Bu motor 7 bin 500 RPM'de 320 bg güç üretebiliyor. Araç böylelikle 285 km/s hıza ulaşabiliyor.