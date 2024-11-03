Bir Dönemin Efsanevi Otomobillerinden Ferrari 275 GTS'nin Hurdaya Dönmüş Hali Rekor Fiyata Satıldı!

Ferrari'nin efsanevi modellerinden 275 GTS ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Halihazırda kendisine oldukça nadir olarak rastaladığımız modelin paslı ve hurdaya dönüşmüş hali oldukça yüksek bir fiyattan alıcı buldu. Detaylar haberde.

Huradaya Dönmüş Ferrari 275 GTS, Koleksiyon Parçası Olarak Binlerce Dolara Satıldı

Ferrari ve Porsche gibi oldukça uzun yıllardır otomotiv sektöründe yer alan lüks üreticilerin imzasını taşıyan eski araçlarının binlerce hatta milyonlarca dolara satıldığına pek çok kez şahit olduk. Ancak bunlardan sonuncusu diğerlerinden biraz farklı. Keşfedilen yeni bir 1964 model Ferrari 275 GTS, paslanmış ve adeta hurdaya dönmüş bir halde olsa da koleksiyoncuları adeta sıraya dizdi.

Bir dönemin efsanevi araçlarından olan 275 GTS, bulunduğu hurdalıkta yaklaşık olarak 850 bin TL'ye satıldı. Pek çok parçasını kaybedip kullanılmaz hale gelen otomobilin, oldukça nadir rastlanması ve halihazırda şu anda çok az örneğinin bulunması nedeniyle bu denli yüksek bir fiyata alıcı bulduğu söyleniyor.

1990'lı yıllarda hurdalık sahibi tarafından satın alındığı belirtilen aracın, daha sonra Rudi Klein'ın koleksiyonuna geçtiği ancak günümüzde tamamen paslanmış ve hurdaya dönmüş şekilde hurdaya geri bırakıldığını bildiriliyor.

1964'te üretilen otomobil, o dönemde 3.3 litrelik V12 motoruyla 260 beygirlük güç üretebiliyor ve 240 km/sa hıza kadar ulaşabiliyordu. Ferrari 275 GTS'nin günümüze ulaşan daha sağlıklı örnekleri 2 milyon euro'ya kadar alıcı bulabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hurdaya dönen Ferrari 275 GTS kendisine biçilen fiyatı hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım...