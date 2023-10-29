Ferrari’nin 5 Milyon Dolarlık Yarış Aracına Özel Sürümler Geldi!

Ferrari, her aracının özel olduğu biliniyor ancak bazen daha da özel olanlarını üretmeye karar veriyor. İşte bu özel araçlardan biri de Ferrari 499P Modificata.

Tasarımıyla sadece pistler için özel olarak hazırlanan bu yarış aracı, Ferrari'nin 499P Hypercar ile uzun yıllar sonra kazandığı 24 Saat Le Mans zaferi özelinde hayat buluyor.

Sadece Yarış Pistlerine Özel

"Modificata," yüksek aerodinamik performans hedeflenerek hazırlanan bir gövdeye sahip. Gücünü, çift turbolu 3 litrelik bir hibrit V6 motordan alan araç, ön aksında bir elektrik motoru taşıyor ve toplamda 858 beygir gücünü yola aktarıyor.

FIA'nın yarış limitleri bu aracı kapsamadığından Le Mans'ta yarışan 499P'den daha yüksek performans sunabilen araç, ihtiyaç halinde tek bir tuşa basarak ekstra 161 beygir güç sağlayabiliyor.

Piste özel Pirelli lastikler ile donatılan araçtan sınırlı sayıda üretilecek (henüz net bir sayı verilmiyor) ve fiyat tam 5,3 milyon dolar seviyesinde yer alıyor.

Ferrari, ayrıca 2024 Ferrari 296 Challenge'ı da tanıttı. Bu yarış aracı, hibrit desteği olmayan 3 litrelik çift turbolu V6 motordan 690 beygir güç ve 740 Nm tork sunuyor. 2024 Ferrari Challenge yarış sezonunda kullanılacak olan bu yarış aracı, normal yollarda kullanılmak üzere tasarlanmamış.

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