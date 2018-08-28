Ferrari, En Güçlü Üstü Açık Otomobili 488 Pista Spider'ı Tanıttı

İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki Pebble Beach sahilinde düzenlenen bir otomobil etkinliğinde yeni süper otomobil modelini tanıttı. Bu süper otomobil modeli, daha önceden mevcut olan 488 Pista modelinin üstü açılabilen yani “Spider” versiyonu.

488 Pista Spider’ın göze çarpan ilk özellikleri, Ferrari’nin bugüne kadar ürettiği 50. ve de en güçlü üstü açık süper otomobili olması oluyor. 488 Pista Coupe’deki ile aynı 3.9 litrelik V8 motoru kullanan bu Spider versiyon, çift turbosunun da yardımıyla 720 beygir güç ile 770 Nm tork üretiyor. Güç değerleri çok iyi olan bu motor, zaten 2018’in En İyi Motoru ödülüne de layık görülmüştü. Ayrıca bu motorun son 3 yıldır bu ödülü peş peşe aldığı da biliniyor.

Bu güçlü motoru ile 488 Pista Spider, 0-100 km/s hızlanmasını 2.85 saniye gibi kısa bir sürede tamamlayarak Coupe versiyonu ile aynı hızlanma değerini yakalamış oluyor. Fakat Coupe versiyona göre tavanın getirdiği ağırlık dezavantajı, 200 km/s’ye kadar olan hızlanmada ortaya çıkıyor. Çünkü 488 Pista Spider’ın 0-200 km/s hızlanması 8 saniye sürüyor, bu da Coupe versiyondan 0.4 saniye daha fazla demek oluyor. Aracın maksimum hızının ise 340 km/s olduğu açılklandı.

488 Pista Spider’ın ağırlık dezavantajı ise 91 kg olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bahsettiğimiz üzere açılır tavan ile birlikte gelen mekanizmaların ekstra ağırlığı oluyor. Fakat bu muhteşem V8 motorun sesini duyabilmek için bu dezavantajı herkes gözardı edecektir diye düşünüyoruz. Aynı Coupe versiyonda olduğu gibi gövde şeritlerine de sahip olan ve tasarım anlamında muhteşem görünen 488 Pista Spider’ın fiyatı ise henüz açıklanmadı. Fakat 488 Pista Coupe’den daha yüksek olacağı şüphesiz.