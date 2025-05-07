Tren Kaçtı Kaçacak: Ferrari Geriden Geliyor!

Elektrikli mobilite dönüşümünün küresel ölçekte hızlandığı bir dönemde, Ferrari bu değişime temkinli yaklaşmayı tercih eden markalar arasında yer aldı. Pek çok rakibi ilk elektrikli modellerini tanıtarak pazarda önemli bir konum elde ederken, Ferrari hâlâ ilk tam elektrikli modelinin lansmanına hazırlık sürecinde. Şirketin CEO’su Benedetto Vigna’nın açıklamalarına göre tanıtım, alışılmışın dışında, çok aşamalı bir stratejiyle ilerleyecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ferrari İlk Elektrikli Otomobilinin Tanıtımını Yine Erteledi!

İtalyan otomobil markası Ferrari, ürettiği spor ve egzotik otomobiller ile neredeyse herkesin beğenisi kazanmış bir markadır. Bununla birlikte lüksün de tanımı arasında sayılan otomobiller üreten marka elektrikli otomobil çağına ise bir türlü ayak uyduramadı. Bu kapsamda ilk elektrikli Ferrari modelinini de tanıtımı sürekli olarak erteleniyor. Konuyla ilgili olarak Şirketin CEO'su Benedetto Vigna önemli açıklamalar yaptı.

Vigna, 2025’in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçların açıklandığı sunumda yaptığı konuşmada, Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili olan “elettrica”nın tanıtım sürecinin üç aşamaya bölündüğünü belirtti. İlk aşama, 2024 Ekim ayında düzenlenecek Sermaye Piyasaları Günü’nde yalnızca aracın “teknolojik kalbine” odaklanacak. Bu bölümde güç aktarım sistemiyle ilgili bir ön gösterim yapılması bekleniyor. İkinci aşamada, 2025 başında iç tasarıma yönelik bir ön izleme sunulacak. Tam modelin küresel tanıtımı ise 2026 yılının ilkbaharında planlanıyor.

Aynı yılın son çeyreğinde ilk teslimatlar gerçekleştirilecek. Aracın üretimi, Ferrari’nin yakın zamanda faaliyete geçen “e-building” adlı yeni tesisinde yapılacak. 42.500 metrekarelik bu üretim merkezi yalnızca elektrikli modelleri değil, hibrit ve içten yanmalı araçları da kapsayacak şekilde planlandı. Tesis şu anda 300’den fazla çalışanı istihdam ediyor. Ferrari, elektrikli modellerin karakteristik sessizliğini kendi markasına uyarlamak adına farklı bir yaklaşım benimseyecek.

Şirketin Ürün Pazarlama Başkanı Emanuele Carando, yeni modelin "otantik bir ses karakterine" sahip olacağını belirtirken, CEO Vigna da sesin markanın DNA’sı açısından önemli olduğunu vurguladı. Bazı test araçlarının, modifiye edilmiş gövde ve yapay egzoz sistemleriyle test edildiği ve sürüş sırasında belirgin ses efektleri sunduğu gözlemlendi. Bununla birlikte elettrica, Ferrari’nin 2024 ve 2025 yıllarında piyasaya sürmeyi planladığı altı yeni model arasında yer almayacak. B

u dönemde markanın odağında Roma ve SF90 modellerinin yeni jenerasyonları ile birlikte Purosangue'nin farklı versiyonları ve özel üretim Icona Serisi'nden olası bir SP4 modeli bulunuyor. Sonuç olarak, Ferrari ilk elektrikli modelini pazara sunma konusunda aceleci davranmıyor. Marka, elektrifikasyon sürecini zamana yayarak kendi ürün kimliğine uygun bir geçiş hedefliyor. Ancak global pazarda rekabetin artması, bu süreci daha dikkatli yönetmeyi zorunlu hale getiriyor. Ferrari için gerçek sınav, 2026 yılında tanıtılacak ilk elektrikli aracın kullanıcılar ve sektör nezdinde nasıl karşılanacağı olacak.

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