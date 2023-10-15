Ferrari'den Şaşırtan Adım: Kripto Paralar ile Ödeme Dönemi Başlıyor!

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, ABD'deki lüks spor otomobiller için kripto para birimi ile ödeme seçeneğini kabul etmeye başladı. Kripto paraların volatilitesi ve düzensiz düzenlemeler nedeniyle, birçok mavi çipli şirket bu ödeme yöntemlerinden kaçınırken, Ferrari, bu konuda cesur bir adım atarak varlıklı müşterilerinin tercihlerine kulak verdi.

Ferrari'nin bu kararı, lüks otomobil üreticisi Tesla'nın 2021 yılında Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamasının ardından kripto para birimlerinin lüks otomobil sektöründe kabul edilme yolundaki bir başka adımı temsil ediyor.

Ferrari Bu Adımı Neden Attı?

Ferrari'nin Pazarlama ve Ticaret Direktörü Enrico Galliera, varlıklı müşterilerinin taleplerine yanıt olarak bu ödeme seçeneğini sunmayı planladıklarını belirtti. Şirket, ABD'deki bu uygulamayı başarılı bulursa benzer bir hizmeti Avrupa'ya da genişletmeyi düşünüyor.

Ferrari'nin Pazarlama ve Ticaret Direktörü Enrico Galliera, şirketin ayrıca karbon ayak izini azaltma taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Yeni yazılımların tanıtılması ve yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılmasıyla 2030 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşmayı hedefliyorlar.

Galliera, bu kararın piyasadan ve bayilerden gelen taleplerin bir sonucu olduğunu belirtirken, müşterilerinin çoğunun kripto paralara yatırım yapmayı tercih ettiğini ve bu nedenle bu ödeme seçeneği ile müşterilerini memnun etmek istediklerini ifade etti.

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