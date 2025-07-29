Xiaomi Ferrari'ye Otomobil Dersi Veriyor: Yeni Araç İtalya'daki Tesislerde İnceleniyor!

Hemen hemen hepimizin bildiği İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Markanın İtalya'daki tesislerinde, Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen SU7 Ultra modelinin incelendiğini gösteren bazı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İddialara göre Ferrari, yıllardır devam eden elektrikli otomobil çalışmalarını hızlandırmak amacıyla Xiaomi SU7 Ultra'yı bir süreliğine tesislerinde ağırladı. İşte detaylar!

Yeni Elektrikli Ferrari, Xiaomi SU7 Ultra'dan İlham Alarak Üretilebilir

Aslında bakacak olursanız Ferrari, bunu ilk kez yapmıyor. Şirket, geçmişte defalarca rakip markaların da aralarında bulunduğu birçok otomobili, inceleme ve test amacıyla tesislerine getirmişti. Ancak Ferrari'nin son olarak mercek altına aldığı SU7 Ultra'ya özel bir ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Bilmeyenler için, İtalyan otomobil devi uzun yıllardır yeni bir elektrikli araç geliştirmek için çabalıyor. Bugüne dek birçok çalışma yürütülmesine rağmen, şirketin henüz yeni otomobilinin gerek performans gerekse tasarımsal açıdan arzu ettiği seviyeye ulaşamadığı biliniyor.

Tam da bu nedenle Ferrari'nin Xiaomi SU7 Ultra'yı icelemek istediği iddia ediliyor. Tasarımsal olarak Ferrari Purosangue bir hayli andıran otomobilin, özellikle 1526 beygir güç sunan güçlü motoru nedeniyle markanın dikkatini çektiği söyleniyor.

Bu doğrultuda pek çok analist şirketin yeni elektrikli otomobilini üretirken SU7 Ultra aracından ilham almak istediğini öne sürüyor. Nitekim, geldiğimiz noktada elektrikli araç piyasayasında Çin'li üreticilerin belirgin bir farkla Avrupa'daki markalardan sıyrıldığı söylenebilir. Ferrari gibi bir markanın otomotiv sektöründe sadece 2 yıldır faaliyet gösteren Xiaomi'yi örnek almak istemesi bu durumun net bir göstergesi.

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