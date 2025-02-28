Xiaomi Performans Canavarı Yeni Otomobil SU7 Ultra'yı Satışa Sundu

Geçtiğimiz yıl SU7 isimli elektrikli otomobil piyasaya süren teknoloji devi Xiaomi bu kez SU7 Ultra isimli yeni elektrikli otomobil satışa çıkardı. Yeni araba hem tasarımı hem de özellikleri ile kendisine hayran bırakıyor.

Xiaomi SU7 Ultra Özellikleri

Siyah, beyaz, sarı, gümüş ve yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunan otomobilde 430 mm karbon seramik fren diskler içeren 21 inç jantlar bulunuyor. Araçta Pirelli P Zero 5 lastiklerin yer aldığını da belirtelim.

Otomobilde toplamda üç motor bulunuyor. Ön aksta 288kW gücünde bir adet motor, arka kastra ise 425kW gücünde iki motor mevcut. Bu motorlar 1.138 kW'a kadar güç üreterek otomobilin çok yüksek bir performans sergilemesini sağlıyor.

Maksimum 1.770Nm tork üreten aracın arka motorları 27.200 RPM'ye ulaşabiliyor. 100 km/s hız ile hareket ederken 30,8 metrede durabildiği belirtiliyor. Aracın maksimum hızı ise 359 km/s olarak açıklandı.

Yalnızca 1,98 saniyede 100 km/s hıza ulaşarak önemli bir başarının altına imza atan otomobill batarya tarafında da adından söz ettiriyor. 93,7 kWh batarya kapasitesine sahip otomobilin 620 kilometreye kadar menzil sunduğu söyleniyor.

Otomobil yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine sadece 11 dakikada ulaşıyor. Böylece aracın şarj olması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmıyor. 25 adet hoparlörün yer aldığı araçta akıllı sürüş sistemi de mevcut. Bu sistem üç adet LiDAR, 12 adet kamera ve 5 mm dalga dagarı içeriyor.

Xiaomi SU7 Ultra Fiyatı

Xiaomi SU7 Ultra modeli Çin'de 529.900 yuan (72 bin 830 dolar) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Teslimatlar ise 2025 yılının nisan ayında başlayacak.