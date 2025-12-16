Mac Mini'ye Yeni Rakip: 128 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı!
FEVM FAEX1'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, şık tasarıma sahip olan mnii bilgisayarda hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Mini bilgisayar için 10.999 yuan (66.715 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. FEVM, FAEX1 isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla beraber bilgisayarın teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini bilgisayar, güçlü işlemci ve 128 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
FEVM FAEX1 Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395
- Ekran Kartı: Radeon 860S
- RAM: 64GB ve 128GB LPDDR5X-8533
- Depolama: 3 adet PCIe 4.0 x4 M.2 2280 SSD yuvası
- Bağlantılar: iki adet USB-C (40Gbps), iki adet USB-A (10Gbps), bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.0, bir adet SD 4.0 kart okuyucu, bir adet 3.5mm kulaklık girişi ve bir adet OCuLink 4i portu
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2.5GbE RJ45 Ethernet
- Boyutlar: 220 x 133 x 35 mm
FAEX1 yalnızca 1 litrelik hacme sahip olmasına rağmen oldukça iddialı teknik özelliklere sahip. 220 x 133 x 35mm boyutlarındaki bilgisayar gün içerisinde kolayca taşınabiliyor. Örneğin tatile gittiğinizde bilgisayarı herhangi bir sorun olmadan yanınızda götürebilirsiniz. Bilgisayarda AMD'nin Zen 5 mimarisine dayalı Ryzen AI Max+ 395 işlemcisi bulunuyor.
Bu işlemci, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığıyla yüksek performans sağlıyor. Böylece yüksek grafikli oyunlar bile rahatça oynanabiliyor. Bilgisayarda ayrıca Radeon 860S GPU ve yapay zeka işlemleri için XDNA 2 mevcut. Böylece hem grafik hem de yapay zeka işlemlerinde güçlü bir deneyim sunuyor.
Bilgisayarın nn ve arka kısımlarında iki adet USB-C (40Gbps), iki adet USB-A (10Gbps), bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.0, bir adet SD 4.0 kart okuyucu, bir adet 3.5mm kulaklık girişi ve bir adet OCuLink 4i portu bulunuyor. Bağlantı tarafında ise en güncel standartlar olan Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 2.5GbE Ethernet desteği yer alıyor.
FEVM FAEX1, 64 GB veya 128 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X-8533 RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise üç adet PCIe 4.0 x4 M.2 2280 yuvası mevcut. Bu sayede kullanıcılar yüksek hızlı SSD'lerle geniş depolama alanına sahip olabiliyor. Mini PC'de ayrıca gelişmiş soğutma sistemi mevcut.
Görenler Kağıt Zannediyor: Dünyanın İlk Kumaştan Hoparlörü Tanıtıldı!
Sensia Technology, "Fabric Speaker Portable" isimli esnek kumaştan üretilen yeni hoparlörünü tanıttı. İşte devrim niteliğindeki bu cihazın ilginç özellikleri!
FEVM FAEX1 Fiyatı
FEVM FAEX1'in 64 GB RAM'e sahip sürümü için 10.999 yuan (66.715 TL), 128 GB RAM'e sahip sürümü için 13.999 yuan (84.857 TL) fiyat fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini bilgisayar Çin'de satışa sunuldu. Mini PC'nin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.