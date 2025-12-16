Mac Mini'ye Yeni Rakip: 128 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı!

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. FEVM, FAEX1 isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla beraber bilgisayarın teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini bilgisayar, güçlü işlemci ve 128 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

FEVM FAEX1 Özellikleri

İşlemci: A MD Ryzen AI Max+ 395

MD Ryzen AI Max+ 395 Ekran Kartı: Radeon 860S

Radeon 860S RAM: 64GB ve 128GB LPDDR5X-8533

64GB ve 128GB LPDDR5X-8533 Depolama: 3 adet PCIe 4.0 x4 M.2 2280 SSD yuvası

3 adet PCIe 4.0 x4 M.2 2280 SSD yuvası Bağlantılar: iki adet USB-C (40Gbps), iki adet USB-A (10Gbps), bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.0, bir adet SD 4.0 kart okuyucu, bir adet 3.5mm kulaklık girişi ve bir adet OCuLink 4i portu

iki adet USB-C (40Gbps), iki adet USB-A (10Gbps), bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.0, bir adet SD 4.0 kart okuyucu, bir adet 3.5mm kulaklık girişi ve bir adet OCuLink 4i portu Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2.5GbE RJ45 Ethernet

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2.5GbE RJ45 Ethernet Boyutlar: 220 x 133 x 35 mm

FAEX1 yalnızca 1 litrelik hacme sahip olmasına rağmen oldukça iddialı teknik özelliklere sahip. 220 x 133 x 35mm boyutlarındaki bilgisayar gün içerisinde kolayca taşınabiliyor. Örneğin tatile gittiğinizde bilgisayarı herhangi bir sorun olmadan yanınızda götürebilirsiniz. Bilgisayarda AMD'nin Zen 5 mimarisine dayalı Ryzen AI Max+ 395 işlemcisi bulunuyor.

Bu işlemci, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığıyla yüksek performans sağlıyor. Böylece yüksek grafikli oyunlar bile rahatça oynanabiliyor. Bilgisayarda ayrıca Radeon 860S GPU ve yapay zeka işlemleri için XDNA 2 mevcut. Böylece hem grafik hem de yapay zeka işlemlerinde güçlü bir deneyim sunuyor.

Bilgisayarın nn ve arka kısımlarında iki adet USB-C (40Gbps), iki adet USB-A (10Gbps), bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.0, bir adet SD 4.0 kart okuyucu, bir adet 3.5mm kulaklık girişi ve bir adet OCuLink 4i portu bulunuyor. Bağlantı tarafında ise en güncel standartlar olan Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve 2.5GbE Ethernet desteği yer alıyor.

FEVM FAEX1, 64 GB veya 128 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X-8533 RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise üç adet PCIe 4.0 x4 M.2 2280 yuvası mevcut. Bu sayede kullanıcılar yüksek hızlı SSD'lerle geniş depolama alanına sahip olabiliyor. Mini PC'de ayrıca gelişmiş soğutma sistemi mevcut.

FEVM FAEX1 Fiyatı

FEVM FAEX1'in 64 GB RAM'e sahip sürümü için 10.999 yuan (66.715 TL), 128 GB RAM'e sahip sürümü için 13.999 yuan (84.857 TL) fiyat fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini bilgisayar Çin'de satışa sunuldu. Mini PC'nin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.