Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'li Film Yolda! Senaristi Belli Oldu

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'i seven izleyicileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme doğrultusunda iki başarılı oyuncunun, yakında vizyona girecek filmin başrolünde yer alacağı ortaya çıktı. Bununla birlikte filmin vizyon tarihi, yönetmeni ve senaristi belli oldu.

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'li Filmin Senaristi ve Yönetmeni Kim Olacak?

Box Office'te yer alan habere göre başrol oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yer aldığı bir film üzerinde çalışılıyor. Söz konusu filmin, popüler bir Fransız yapımın yeniden uyarlaması olacağı belirtildi.

Henüz ismi belli olmayan film IMAX formatında vizyona girecek. Standart sinemalara kıyasla çok daha yüksek çözünürlük sunan bu format, görüntünün çok daha net, keskin ve detaylı olmasını sağlıyor. Bu da deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Filmin senaristliğini Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit üstlendi. Bu iki isim, 9,0 IMDb puanına sahip komedi dizisi Gibi'nin de senaryosunu yazmıştı. Filmin yönetmenliğini ise Mert Baykal yapacak. Baykal daha önce Netflix dizisi Sıcak Kafa ve PuhuTV dizisi Fi dahil olmak üzere pek çok yapımın yönetmenliğini üstlenmişti.

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'li Film Ne Zaman Çıkacak?

Yapımcılığını NuLook Production’ın üstlendiği filmin çekimleri temmuz ayında başlayacak. 14 Kasım tarihinde ise film izleyiciler ile buluşacak.