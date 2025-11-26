"Gibi" Etkisi Beyaz Perdede: Yan Yana Filminin Hasılatı Belli Oldu!

Son yılların en popüler komedi yapımlarından Gibi ile geniş bir hayran kitlesi oluşturan Feyyaz Yiğit, bu kez sinema salonlarını hareketlendirdi. Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı Yan Yana filmi, vizyona girmesinin ardından geçen kısa süre içinde gişede dikkat çeken bir ivme yakaladı. Mizah tarzı ve senaryo diliyle Gibi’den aşina olunan “absürt ama tanıdık” atmosfer bu defa beyaz perdede karşılık bulmuş görünüyor. İşte filmin güncel hasılat miktarı ve detaylar...

"Yan Yana" 12 Günde 945 Bin Seyirciyi Aştı!

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı Yan Yana izleyiciye aslında uzun zamandır duymak istediği diyalogları ve komediyi yaşatıyor. Bu bağlamda senaryo olarak Intouchables filminin bir uyarlaması olan Yan Yana filmi Türk mizahı ve bakış açısıyla yorumlanmış durumda.

Komedi türündeki film, yalnızca 12 günde 945 bin 583 seyirciye ulaşarak yılın en hızlı yükselen yerli yapımlarından biri oldu. İzleyicilerin yoğun ilgisi, filmin gişe performansına da doğrudan yansıdı. Açıklanan güncel verilere göre Yan Yana, şu ana kadar 230 milyon 818 bin 941 TL hasılat elde ederek 2025 sinema sezonunun en güçlü çıkışlarından birine imza attı.

Film, özellikle Feyyaz Yiğit’in Gibi ile kazandığı geniş fan kitlesinin salonlara taşınmasıyla büyük bir ivme yakalamış durumda. Seyircilerin sosyal medyadaki olumlu yorumları ve hızlı ağızdan ağıza yayılma etkisi de gişe başarısını destekliyor.

Gişe performansı incelendiğinde Yan Yana, mevcut hızıyla ilerlemeye devam ederse çok kısa sürede 1 milyon seyirci barajını aşacak gibi duruyor. Bu da filmi 2025 yılının en çok izlenen yerli yapımları arasına sokacak potansiyele sahip. Özellikle hafta sonu seanslarındaki yoğunluk ve sosyal medya etkileşimleri, filmin önümüzdeki günlerde de ivmesini koruyacağını gösteriyor.

