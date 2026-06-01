Huawei 100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Tanıttı! 120Hz OLED Ekranı Var

Huawei, Nova 16 Ultra isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Huawei Nova 16 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,84 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2856 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Parlaklığı: 6000 nit

İşlemci: Kirin 9010S

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Makro Kamera: 50MP

Ön Kamera: 50 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Huawei Nova 16 Ultra'nın Ekranı Nasıl?

6,84 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1320 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Telefonda ayrıca 6000 nit parlaklık mevcut. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Huawei Nova 15 Ultra'da 6,84 inç ekran boyutu, 1320 x 2856 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık tercih edilmişti.

Huawei Nova 16 Ultra'da Hangi İşlemci Bulunuyor?

Nova 16 Ultra gücünü Kirin 9010S işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyunu çalıştırabiliyor Söz konusu işlemci, serinin önceki modelleri Nova 15 Ultra ve Nova 15 Pro'da da bulunuyor.

Huawei Nova 16 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş makro kamera yer alıyor. Bu arada periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Makro kamera ise çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Nova 16 Ultra'nın ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nova 15 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Huawei Nova 16 Ultra'nıun Bataryası Kaç mAh?

Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 100W sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Nova 15 Ultra'da 6.500 mAh batarya kapasitesi, 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

Huawei Nova 16 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 16 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Nova 14 Pro, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nova 16 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Huawei Nova 16 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

256 GB depolama: 4.699 yuan (31.912 TL)

512 GB depolama: 5.199 yuan (35.308 TL)

1 TB depolama: 5.799 yuan (39.383 TL)

Huawei Nova 16 Ultra'nın 4 bin 699 yuan olan başlangıç ücreti, 31 bin 912 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 64 bin TL civarında olabilir. Huawei Nova 16 Ultra'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 Ultra'nın ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. OLED kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.