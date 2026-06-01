En İyi Orta Segment Telefonlar: 9020 mAh Bataryalı Telefon Zirvede

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Böylece geçtiğimiz ayın en güçlü orta segment telefonları belli oldu. Listenin tamamını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Listede iQOO, Honor, OPPO, Redmi ve vivo marka akıllı telefonlar yer aldı. Peki, en iyi orta sınıf Android telefon modelleri hangileri?

En Güçlü Orta Sınıf Telefonlar Hangileri?

AntuTu'nun paylaştığı rapora göre iQOO Z11, 2 milyon 336 bin 947 puan ile zirvede yer almayı başardı. İkinci sırada 2 milyon 184 bin 653 puan ile Honor 600 Pro, üçüncü sırada ise 2 milyon 171 bin 547 puan ile Honor Win Turbo konumlandı. Bu modelleri OPPO K15 Pro, Reno 15 Pro ve Reno 15 takip etti.

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl?

iQOO Z11'de Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci, Genshin Impact'i 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Ayrıca League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

OPPO K15 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

K15 Pro'da Dimensity 8500 Super işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada League of Legends: Wild Rift ve Asphalt Legends dahil olmak üzere çoğu oyunun da sorunsuz şekilde oynanabildiğini de belirtelim. AnTuTu testinde telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

OPPO Reno 15 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Reno 15 Pro gücünü Dimensity 8450 işlemcsiinden alıyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends: Wild Rift, Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyunu çalıştırabiliyor. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Redmi Turbo 5'in İşlemcisi Nasıl?

Redmi Turbo 5 gücünü Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 43 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. Bunların yanı sıra Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends da yüksek FPS'lerde oynanabiliyor. AnTuTu testinde telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan performans testi listesini göz önünde bulundurduğumda orta segmentte MediaTek'in oldukça iddialı olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki listenin tamamını Dimensity işlemciler oluşturdu. Listenin son sırasında bulunan telefon bile AnTuTu testinde 2 milyonu aşkın puan almayı başardı. Bu da orta sınıf pek çok telefonun yüksek performans sunduğunu gösteriyor.