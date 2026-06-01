Huawei'nin 120Hz OLED Ekranlı Telefonu Tanıtıldı: 100W Hızında Şarj Oluyor!

Huawei kısa bir süre önce Kirin 8020 işlemci, 120Hz yenileme hızını destekleyen OLED ekran ve 50 megapiksel kamera gibi özellikler sunan Nova 16z'yi tanıttı. Peki akıllı telefon tam olarak neler sunuyor? İşte Huawei Nova 16z özellikleri ve fiyatı!

Huawei Nova 16z Özellikleri Neler?

Ekran: 6.7 inç OLED

Çözünürlük: FHD+

Yenileme hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 8020

Depolama seçenekleri: 256 GB, 512 GB

Ana kamera: 50 MP

Telefoto kamera: 12 MP

Ön kamera: 50 MP

İşletim sistemi: HarmonyOS 6.1

Parmak izi okuyucu: Yan tarafta

Renk seçenekleri: Beyaz, yeşil, siyah

Batarya: 6.000 mAh

Şarj: 100W kablolu hızlı şarj

Huawei Nova 16z Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Nova 16z, 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğe sahip OLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihazın ekranının sektör standartlarının üzerinde bir ekran/gövde oranına sahip olduğunu belirtelim. Aynı zamanda yüksek yenileme hızlarıyla birlikte fazlasıyla akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz.

OLED ekran teknolojisi siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor. Kısacası LCD panellerdeki siyah griye çalması gibi durumlar bu modelde yaşanmıyor.

Huawei Nova 16z İşlemcisi Nasıl?

Akıllı telefonda Kirin 8020 işlemcisi mevcut. Bu yonga seti halihazırda Nova 14 Pro, Nova 14 Ultra ve Nova 15 gibi modellerde karşımıza çıkıyor. Bunun dışında 7 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini söyleyebiliriz. Bu da 8 nm tabanlı yongalara kıyasla çok sayıda avantajının olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri transistörlerin boyutunu ve transistörler arasındaki mesafeyi belirtiyor. Burada değer düştükçe işlemci daha fazla transistöre sahip oluyor, daha hızlı çalışıyor ve daha az güç tüketiyor.

Huawei Nova 16z Kamerası Nasıl?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 12 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. Önde ise 50 megapiksel selfie sensörü yer alıyor. Kısacası bu telefonla günlük fotoğraf çekimlerini rahatça yapabilirsiniz. Ancak daha üst düzey bir zoom performansı veya çok daha kaliteli fotoğraflar arıyorsanız bu model sizin için uygun olmayabilir.

Huawei Nova 16z Bataryası Nasıl?

Huawei Nova 16z'de 100W hızlı şarj destekli 6.000 mAh batarya tercih ediliyor. Bu pil kapasitesi akıllı telefonun bulunduğu segmenti göz önüne aldığımızda oldukça yeterli diyebiliriz. Şarj hızı da genellikle amiral gemilerinde gördüğümüz seviyede. Bu sayede hızlı bir şekilde şarj olacak ve aynı zamanda bataryası da uzun süre dayanabilecek.

Huawei Nova 16z Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 16z 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle raflardaki yerini alacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise şöyle;

256 GB - 2.399 yuan (16.285 TL) - Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde 33.050 TL'ye denk geliyor.

512 GB - 2.799 yuan (19.000 TL) - Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde 38.558 TL'ye denk geliyor.

Çinli marka ülkemizde Nova 14 Pro, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra gibi akıllı telefonlarını satıyor. Bu nedenle kısa bir süre önce tanıtılan Huawei Nova 16z'nin Türkiye'ye gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtelim. Fakat markadan henüz konuyla ilgili bir açıklamanın da gelmediğini hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16z teknik özellikleri itibariyle bir orta segment ürünü diyebilirim. İşlemcisi de oyunları herhangi bir kasma veya donma olmadan çalıştırabilecek düzeyde. Şahsen cihazda en çok dikkatimi çeken özellik şarj hızları oldu. Zira 100W genellikle amiral gemilerinde gördüğümüz seviyede. Bu da telefonun çok hızlı bir şekilde şarj olabileceğini gösteriyor.