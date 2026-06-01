Xiaomi'nin Sevilen Telefonuna Çok Şık Bir Renk Seçeneği Geldi!

Xiaomi geçtiğimiz mart ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu POCO X8 Pro'ya kısa bir süre önce yeni bir renk seçeneği ekledi. Peki motorsporlarından esinlenen bu yeni renk opsiyonu akıllı telefona nasıl bir hava katıyor? İşte merak edilen detaylar!

POCO X8 Pro Yellow Edition Nasıl Görünüyor?

POCO X8 Pro Yellow Edition adından da anlaşılacağı gibi sarı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Genel tasarım standart modelle aynı yapıyı koruyor ancak arka panelde bazı farklılıklar mevcut diyebiliriz. Bu kapsamda arka yüzeyin bir bölümü düz sarı renkten oluşurken diğer bölümde gerçekten hoş desenlere yer verilmiş.

POCO X8 Pro Yellow Edition Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8 Pro halihazırda ülkemizde 26.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Yellow Edition için açıklanan başlangıç fiyat etiketi ise 369 dolar (16.940 TL). Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 34.544 TL'ye karşılık geliyor. Bununla birlikte söz konusu versiyonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Fakat standart modelin burada satıldığını düşündüğümüzde sarı renkli versiyonun da ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

POCO X8 Pro Yellow Edition Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Dimensity 8500 Ultra RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

8 GB / 12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

POCO X8 Pro Yellow Edition Ekran Özellikleri Neler?

POCO X8 Pro Yellow Edition, 6,59 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Bu panel 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın yüksek yenileme hızlarına sahip olması menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında fazlasıyla işinize yarıyor. Ayrıca AMOLED paneli de siyah renkleri en gerçekçi haliyle ve diğer renkleri ise fazlasıyla canlı bir şekilde gösterebiliyor.

POCO X8 Pro Yellow Edition İşlemcisi Ne?

Telefonda MediaTek'in Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bizleri karşılıyor. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen bu donanım, 5 nm tabanlı diğer yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı. Ayrıca, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 88 FPS'te çalıştırabildiğini söyleyebiliriz. Öte yandan işlemcinin daha önce Redmi Turbo 5'te de kullanıldığını belirtelim.

POCO X8 Pro Yellow Edition Kamerası Nasıl?

Cihazın ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde. Buna ek olarak bir de 8 megapiksellik bir ultra geniş açı sensörüne sahip. Ön taraftaysa 20 megapiksellik bir selfie sensörüne yer verilmiş. Kullanıcılar ultra geniş açı kamerası sayesinde fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyor.

POCO X8 Pro Yellow Edition Bataryası Nasıl?

Üründe 100W hızlarında şarj olabilen 6.500 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkıyor. Bu da gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacağı anlamına geliyor diyebiliriz.

Editörün Yorumu

POCO X8 Pro Yellow Edition sarı rengini seven kullanıcılar için çok ideal bir seçenek olacak diyebilirim. Bununla birlikte teknik özelliklerinin standart POCO X8 Pro'yla aynı olduğunu söyleyebilirim. Bu da donanım tarafında herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve tek değişikliğin arka panelde olduğu şeklinde yorumlanabilir.