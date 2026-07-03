Yedi Yıl Güncelleme ve Çok Güçlü İşlemci: Samsung'un Yeni Tabletleri İçin Tarih Ortaya Çıktı!
Samsung'dan çok yakında yeni amiral gemisi tabletler gelecek. Son gelişmeler Galaxy Tab S12 serisinin tanıtım tarihini ortaya koyuyor. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Güvenilir kaynaklar Galaxy Tab S12 serisinin bu yılın eylül ayında vitrine çıkacağını iddia etti.
- Hatırlanacağı üzere Galaxy Tab S11 serisi geçtiğimiz yılın eylül ayında satışa sunulmuştu.
- Galaxy Tab S11 serisinin Türkiye'de satıldığını düşündüğümüzde Galaxy Tab S12 ailesinin de tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemize gelmesi kuvvetle muhtemel.
Amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacak Galaxy Tab S12 serisi için geri sayım başladı. Samsung'dan şu ana dek yeni tabletlerin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir kaynaklara göre yeni seri çok yakında vitrine çıkacak. Peki Galaxy Tab S12 ailesi ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!
Galaxy Tab S12 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?
Bilindiği üzere Galaxy Tab S11 serisi 4 Eylül 2025'te kullanıcıların beğenisine sunuldu. Güvenilir kaynaklara göre yaklaşan Galaxy Tab S12 ailesi de eylül ayında piyasaya sürülecek. Yani yeni modeller selefiyle benzer bir tanıtım takviminde çıkış yapacak.
Tabii burada bazı kritik detaylar söz konusu. Bunu biraz daha açarsak iddialara göre şirket bu yılki seride bir standart model kullanmayacak. Bu doğrultuda Galaxy Tab S12 serisinin sadece Plus ve Ultra versiyonlarına ev sahipliği yapacağı iddia ediliyor. Kısacası 11 inçlik kompakt versiyon en azından şimdilik rafa kaldırılmış gibi görünüyor.
Galaxy Tab S12 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?
Galaxy Tab S12+ Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran: 12.4 inç OLED
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: 3nm MediaTek Dimensity 9500
- RAM: 12 GB
- Dahili Depolama: En az 256 GB
- Ön Kamera: 4K video kaydedebilen 12 MP
- Ön Kamera Tasarımı: Delikli Ekran
- Batarya: 10.500 mAh veya 10.600 mAh
- İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0
- İşletim Sistemi Yükseltmesi: Android 24 sürümüne kadar yedi nesil
- Güvenlik Güncellemesi: Yedi yıla kadar
- Parmak İzi Okuyucu: Ekran altı
- S Pen: Destekleniyor
- Dayanıklılık: Su ve toza karşı IP68
- Hoparlör: Dolby Atmos özellikli dörtlü hoparlör
- Wi-Fi: Wi-Fi 7
- Bluetooth: Bluetooth 6.0
- Bağlantı Noktası: USB 3.2 Type-C
Galaxy Tab S12 Ultra Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran: 14.6 inç OLED
- Yenileme Hızı: 120Hz değerine kadar değişken
- İşlemci: 3nm MediaTek Dimensity 9500
- RAM: 12 GB
- Dahili Depolama: En az 256 GB
- Depolama Genişletme: microSDXC kart yuvası
- Ön Kamera: 4K video kaydedebilen 12 MP
- Ön Kamera Tasarımı: Ekranda delikli kesim
- Batarya: Belli Değil
- İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0
- İşletim Sistemi Yükseltmesi: Android 24 sürümüne kadar yedi nesil
- Güvenlik Güncellemesi: Yedi yıla kadar
- Parmak İzi Okuyucu: Ekran altı
- S Pen: Destekleniyor
- Dayanıklılık: Su ve toza karşı IP68
- Hoparlör: Dolby Atmos özellikli dörtlü hoparlör
- Wi-Fi: Wi-Fi 7
- Bluetooth: Bluetooth 6.0
- Bağlantı Noktası: USB 3.2 Type-C
Galaxy Tab S12 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?
Ülkemizde an itibariyle Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra modelleri satışta. Hatta bunları hem Samsung'un resmi web sitesinden hem de çeşitli e-ticaret platformlarından satın alabiliyorsunuz. Bu nedenle yakında tanıtılacak Galaxy Tab S12 ailesinin de Türkiye'de satışa çıkma ihtimali oldukça yüksek diyebiliriz.
Galaxy Tab S12 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Galaxy Tab S11 Ultra piyasada 41.600 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Bu doğrultuda Galaxy Tab S12 Ultra'nın 45.999 TL seviyesinde bir başlangıç fiyatına sahip olması sürpriz olmaz. Öte yandan Galaxy Tab S12+'ın ise 40.999 TL civarı bir fiyatla raflardaki yerini alması ihtimaller dahilinde.
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Editörün Yorumu
Galaxy Tab S12 serisini heyecanla bekliyorum. Açıkcası son dönemde film izlemek ve oyun oynamak için bir tablet arayışım var. Bu nedenle bir süredir piyasadaki alternatiflere bakıyorum. Ancak baktığım modellerin çoğu tam anlamıyla beklentilerimi karşılamadı. Bu doğrultuda Galaxy Tab S12 ailesine yöneleceğim gibi görünüyor.