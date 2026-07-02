Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: MINI, Rakiplerine Fark Attı

Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Listenin ilk sırasında MINI'nin bir otomobili yer aldı. İşte listeye dair detaylar!!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
· 3 dk okuma
Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

⚡ Önemli Bilgiler

  • Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks otomobil, 1.459 satış adedi Mini Countryman oldu.
  • BMW X1 Haziran ayında 838 adet, Ocak-Mayıs döneminde 4.275 adet satıldı. Volvo EX30 ise Haziran ayında 742 adet, Ocak-Haziran döneminde ise 3.423 adet satıldı.
  • Listede ayrıca BMW 3 Serisi, Cupra Formentor, Jeep Compass, Audi Q2, Mercedes-Benz E Serisi, Volvo EX40, Jeep Avenger, Volvo XC60 ve Mercedes-Benz GLB dahil olmak üzere pek çok otomobil bulunuyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Rapora göre MINI'nin bir otomobil modeli ilk sırada yer aldı. Listede ayrıca BMW, Volvo, Cupra, Jeep, Mercedes-Benz ve Audi dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.

Türkiye'de Haziran 2026'da En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?

Sıra No Otomobil Adı Haziran Satış Adedi Ocak-Haziran Satış Adedi Fiyatı
1 MINI Countryman 1.459 7.016 Güncel fiyat açıklanmadı.
2 BMW X1 838 4.275 5.469.400 TL
3 Volvo EX30 742 3.423 3.619.314 TL
4 BMW 3 Serisi 820 2.919 5.529.000 TL
5 Cupra Formentor 604 2.817 Güncel fiyat açıklanmadı.
6 Jeep Compass 409 2.497 3.030.000 TL
7 Audi Q2 43 2.066 3.636.983 TL
8 Mercedes-Benz E Serisi 429 1.895 8.349.000 TL
9 Volvo EX40 221 1.751 3.925.994 TL
10 Jeep Avenger 278 1.750 2.359.000 TL

Mini Countryman, Haziran ayında 1.459 satış adedine, Ocak ve Haziran ayları arasında ise 7.016 satış adedine ulaştı. Bu otomobilin güncel fiyatı henüz açıklanmadı. Bu otomobili BMW X1 takip etti. X1 geçtiğimiz ay 838 adet, ocak-mayıs döneminde ise 4.275 adet satıldı. Bu araba 5 milyon 469 bin 400 TL'ye satılıyor.

Volvo EX30 Haziran ayında 742, Ocak ve Haziran ayları arasında ise 3.423 satış adedine ulaştı. BMW 3 Serisi'nin Haziran ayında 820 adet, Ocak-Haziran 2026 döneminde ise 2.919 adet satıldığı açıklandı. Otomobil şu anda 5 milyon 529 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Beşinci sırada ise Cupra Formentor konumlandı.

Cupra Formentor, geçtiğimiz ay 604, Ocak-Haziran döneminde ise 2.817 adet satıldı. Otomobilin güncel fiyatı henüz belli değil. Altıncı sırada Jeep Compass bulunuyor. Bu otomobil Haziran ayında 409, Ocak-Haziran aylarında 2.497 satış adedine ulaştı. Bu araba ise 3 milyon 30 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?

Sıra No Marka Adı Haziran Satış Adedi Ocak-Haziran Satış Adedi
1 Mercedes-Benz 2.838 12.385
2 BMW 2.875 11.385
3 Audi 1.671 8.749
4 Volvo 1.681 8.623
5 Mini 1.470 7.143
6 Jeep 687 4.247
7 Cupra 762 3.627
8 Land Rover 149 721
9 Alfa Romeo 89 632
10 Porsche 177 588

Türkiye'de Haziran ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2.838 adet, Ocak-Haziran 2026 döneminde ise 12.385 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının Haziran ayında 2.875 adet, Ocak ve Haziran ayları arasında ise 11.385 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Audi, geçtiğimiz ay 1.671 adet, Ocak ve Haziran ayları arasında ise 8.749 adet lüks otomobil sattı. Volvo'nun Haziran ayında 1.681 adet, Ocak-Haziran 2026 döneminde ise 8.623 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca Mini, Jeep, Cupra, Land Rover, Alfa Romeo, Porsche, DS, Lexus ve Alpine dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg, Tesla'yı Geçti!
Otomobil

Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg, Tesla'yı Geçti!

Türkiye'de en çok satılan elektrikli arabalar belli oldu. Peki, Togg T10X ve T10F geçtiğimiz ay kaç adet satıldı? İşte rapora dair merak edilen detaylar!

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda Mini Countryman'in çok sevildiğini söyleyebilirim. Mini Countryman, Mayıs ayında 1.244 satış adedi ile zirvede konumlanmıştı. Otomobil Haziran ayında da listenin ilk sırasında yer alarak bu başarıyı devam ettirdi. Bu arabanın geçtiğimiz ay 1.459 adet satıldığını belirteyim. Haziran ayında üst sıralarda ayrıca BMW X1 ve Volvo EX30 dahil olmak üzere pek çok model de bulunuyor.

Tamindir'i Google'da takip et Tamindir'i Google'da takip et
Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Teknoloji dünyasında yıllardır içerik üreten deneyimli bir editör. Hatay Mustafa Kemal ve Anadolu Üniversitesi'nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi aldı. Özellikle mobil cihazlar, akıllı telefon incelemeleri ve güncel teknoloji haberleri üzerine yazıyor. Karmaşık teknik konuları herkesin anlayabileceği şekilde anlatmayı seviyor. Okuyucularına en yeni teknolojik gelişmeleri hızlı ve anlaşılır biçimde sunmaya odaklanıyor.

Kaynak: https://x.com/eozpeynirci/status/2072596923937099959

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER