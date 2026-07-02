Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: MINI, Rakiplerine Fark Attı
Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Listenin ilk sırasında MINI'nin bir otomobili yer aldı. İşte listeye dair detaylar!!
⚡ Önemli Bilgiler
- Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok satılan lüks otomobil, 1.459 satış adedi Mini Countryman oldu.
- BMW X1 Haziran ayında 838 adet, Ocak-Mayıs döneminde 4.275 adet satıldı. Volvo EX30 ise Haziran ayında 742 adet, Ocak-Haziran döneminde ise 3.423 adet satıldı.
- Listede ayrıca BMW 3 Serisi, Cupra Formentor, Jeep Compass, Audi Q2, Mercedes-Benz E Serisi, Volvo EX40, Jeep Avenger, Volvo XC60 ve Mercedes-Benz GLB dahil olmak üzere pek çok otomobil bulunuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Rapora göre MINI'nin bir otomobil modeli ilk sırada yer aldı. Listede ayrıca BMW, Volvo, Cupra, Jeep, Mercedes-Benz ve Audi dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.
Türkiye'de Haziran 2026'da En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?
|Sıra No
|Otomobil Adı
|Haziran Satış Adedi
|Ocak-Haziran Satış Adedi
|Fiyatı
|1
|MINI Countryman
|1.459
|7.016
|Güncel fiyat açıklanmadı.
|2
|BMW X1
|838
|4.275
|5.469.400 TL
|3
|Volvo EX30
|742
|3.423
|3.619.314 TL
|4
|BMW 3 Serisi
|820
|2.919
|5.529.000 TL
|5
|Cupra Formentor
|604
|2.817
|Güncel fiyat açıklanmadı.
|6
|Jeep Compass
|409
|2.497
|3.030.000 TL
|7
|Audi Q2
|43
|2.066
|3.636.983 TL
|8
|Mercedes-Benz E Serisi
|429
|1.895
|8.349.000 TL
|9
|Volvo EX40
|221
|1.751
|3.925.994 TL
|10
|Jeep Avenger
|278
|1.750
|2.359.000 TL
Mini Countryman, Haziran ayında 1.459 satış adedine, Ocak ve Haziran ayları arasında ise 7.016 satış adedine ulaştı. Bu otomobilin güncel fiyatı henüz açıklanmadı. Bu otomobili BMW X1 takip etti. X1 geçtiğimiz ay 838 adet, ocak-mayıs döneminde ise 4.275 adet satıldı. Bu araba 5 milyon 469 bin 400 TL'ye satılıyor.
Volvo EX30 Haziran ayında 742, Ocak ve Haziran ayları arasında ise 3.423 satış adedine ulaştı. BMW 3 Serisi'nin Haziran ayında 820 adet, Ocak-Haziran 2026 döneminde ise 2.919 adet satıldığı açıklandı. Otomobil şu anda 5 milyon 529 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Beşinci sırada ise Cupra Formentor konumlandı.
Cupra Formentor, geçtiğimiz ay 604, Ocak-Haziran döneminde ise 2.817 adet satıldı. Otomobilin güncel fiyatı henüz belli değil. Altıncı sırada Jeep Compass bulunuyor. Bu otomobil Haziran ayında 409, Ocak-Haziran aylarında 2.497 satış adedine ulaştı. Bu araba ise 3 milyon 30 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?
|Sıra No
|Marka Adı
|Haziran Satış Adedi
|Ocak-Haziran Satış Adedi
|1
|Mercedes-Benz
|2.838
|12.385
|2
|BMW
|2.875
|11.385
|3
|Audi
|1.671
|8.749
|4
|Volvo
|1.681
|8.623
|5
|Mini
|1.470
|7.143
|6
|Jeep
|687
|4.247
|7
|Cupra
|762
|3.627
|8
|Land Rover
|149
|721
|9
|Alfa Romeo
|89
|632
|10
|Porsche
|177
|588
Türkiye'de Haziran ayında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2.838 adet, Ocak-Haziran 2026 döneminde ise 12.385 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının Haziran ayında 2.875 adet, Ocak ve Haziran ayları arasında ise 11.385 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.
Audi, geçtiğimiz ay 1.671 adet, Ocak ve Haziran ayları arasında ise 8.749 adet lüks otomobil sattı. Volvo'nun Haziran ayında 1.681 adet, Ocak-Haziran 2026 döneminde ise 8.623 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca Mini, Jeep, Cupra, Land Rover, Alfa Romeo, Porsche, DS, Lexus ve Alpine dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.
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Editörün Yorumu
Listeyi göz önünde bulundurduğumda Mini Countryman'in çok sevildiğini söyleyebilirim. Mini Countryman, Mayıs ayında 1.244 satış adedi ile zirvede konumlanmıştı. Otomobil Haziran ayında da listenin ilk sırasında yer alarak bu başarıyı devam ettirdi. Bu arabanın geçtiğimiz ay 1.459 adet satıldığını belirteyim. Haziran ayında üst sıralarda ayrıca BMW X1 ve Volvo EX30 dahil olmak üzere pek çok model de bulunuyor.