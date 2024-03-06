Fiat Egea Modellerine Zam Geldi: Güncel Fiyatları Ne Kadar?
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea'nın bazı modellerine zam geldi. Peki güncel fiyatlar nasıl? İşte detaylar!
Fiat Egea, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olarak biliniyor. Mart ayında yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde artış yaşandı.
Fiat, popüler modeli Egea için yeni yıl zammını duyurdu. En uygun Egea modeli artık 909.900 TL'den başlıyor.
Zamlanan Modeller ve Fiyatları
- Egea Sedan: 864.900 TL - 909.900 TL
- Egea Cross: 947.900 TL - 992.900 TL
- Egea Cross Wagon: 1.318.900 TL - 1.363.900 TL
- Egea Hatchback: 874.900 TL (Güncellenmedi)
- Fiat 500e: 1.425.900 TL
- Panda: 830.900 TL
- Fiat 500: 997.900 TL
- Fiat 500X: 1.517.900 TL
Otomobil
Fiat Fiyat Listesi - 2024
Fiat fiyat listesi, İtalya merkezli otomobil üreticisi tarafından piyasaya sürülen araba modelini satın almak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.
Bu güncelleme ile birlikte Fiat Egea ve diğer modellerin fiyatlarında bir artış görülüyor, bu da otomobil piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor gibi görünüyor.
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