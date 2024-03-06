Fiat Egea Modellerine Zam Geldi: Güncel Fiyatları Ne Kadar?

Fiat Egea, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olarak biliniyor. Mart ayında yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde artış yaşandı.

Fiat, popüler modeli Egea için yeni yıl zammını duyurdu. En uygun Egea modeli artık 909.900 TL'den başlıyor.

Zamlanan Modeller ve Fiyatları

Egea Sedan: 864.900 TL - 909.900 TL

Egea Cross: 947.900 TL - 992.900 TL

Egea Cross Wagon: 1.318.900 TL - 1.363.900 TL

Egea Hatchback: 874.900 TL (Güncellenmedi)

Fiat 500e: 1.425.900 TL

Panda: 830.900 TL

Fiat 500: 997.900 TL

Fiat 500X: 1.517.900 TL

Bu güncelleme ile birlikte Fiat Egea ve diğer modellerin fiyatlarında bir artış görülüyor, bu da otomobil piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor gibi görünüyor.