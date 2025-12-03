Yerli Transporter Avcısı! Fiat Ulysse Satışa Sunuldu!

Fiat Professional’ın binek odaklı modeli Ulysse, Bursa’daki TOFAŞ fabrikasında yeniden üretime alındı. Yerli üretimle geri dönen model, lansmana özel fiyat ve kredi kampanyalarıyla satışa çıkarken özellikle aile kullanımına hitap eden geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Fiat Ulysse Yeniden Türkiye’de!

Fiat Ulysse, güncellenmiş tasarım diliyle hem ticari hem binek kullanım beklentilerini bir araya getiren modern bir görünüm sunuyor. Modele özgü far tasarımı ve geniş ızgara yapısı ön bölümde karakteristik bir duruş sağlarken, kabinde 10 inçlik dijital gösterge paneli ve akıllı telefon yansıtma desteği öne çıkıyor.

Yeni çok fonksiyonlu direksiyon, sezgisel arayüzle birleşerek günlük kullanımda pratiklik sunuyor. Lounge ve Konfor donanım seçenekleriyle sunulan 3+3+3 oturma düzeni, 9 kişiye kadar geniş bir yaşam alanı yaratıyor. Panoramik cam tavan, karartılmış arka camlar ve okuma lambaları ise uzun yolculuklarda aracın konfor seviyesini artırıyor. Elektrikli ve otomatik açılan sürgülü yan kapılar Ulysse’nin kullanım kolaylığını güçlendiren en önemli detaylardan biri.

2 metrenin altındaki yükseklik değeri sayesinde kapalı otoparklara erişim sorunsuz gerçekleşirken, 980 litreye ulaşan bagaj hacmi hem günlük kullanım hem de uzun seyahatlerde ciddi bir yükleme alanı sunuyor. Yerli Ulysse; 2.2 Multijet 4 dizel motor ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonuyla 180 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. WLTP standartlarına göre 7,4 l/100 km birleşik tüketim değerleri, modelin yakıt tüketimi açısından ekonomoik bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Güvenlik tarafında GSRv2 standartlarını karşılayan Ulysse Acil Durum Frenleme, Trafik İşareti Tanıma, Yorgunluk Uyarısı, Şerit Takip Sistemi ve Akıllı Hız Asistanı gibi pek çok güvenlik donanımını standart olarak sunuyor. Ayrıca sürücü ve yolcu hava yastıklarına ek olarak ikinci ve üçüncü sıra için perde hava yastıkları da bulunuyor.

Lansmana özel olarak Konfor Paketli versiyon 2 milyon 86 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 1 milyon TL’ye 6 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı kullanıcıları bekliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.