Bu Sonuçlar Tesla Hayranlarını Üzecek: 2025'in En Sorunlu Arabaları Belli Oldu!

TÜV Almanya tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında en fazla sorun çıkartan otomobiller belli oldu. Listenin en başındaysa son 2, 3 yıldır gündemden hiç düşmeyen bir model yer alıyor. Peki 2025 yılının en sorunlu otomobili hangisi? İşte konuyla ilgili detaylar...

TÜV Almanya 2025 Yılının En Sorunlu Otomobillerini Açıkladı!

TÜV Almanya 2026 yılı güvenilirlik raporunu yayımladı ve bu yıl ilk kez elektrikli araçlar geniş kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Sonuçlar genel olarak elektriklilerin içten yanmalı rakipleri kadar güvenilir olduğunu gösterirken Tesla modelleri beklenmedik şekilde listenin son sıralarına yerleşti.

TÜV’ün raporu 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya’da zorunlu muayeneden geçen 9,5 milyon aracın teknik verilerine dayanıyor. Rapor 216 farklı modelin arıza oranlarını içeriyor ve bunların 18 tanesi elektrikli. Özellikle 2-3 yaş segmenti, kullanım farklarının en az olduğu yaş grubu olduğu için gerçek güvenilirliği en net gösteren bölüm olarak kabul ediliyor.

Bu kategoride Mazda 2, Mercedes B-Serisi ve Volkswagen T-Roc en düşük arıza oranıyla zirveye yerleşti. Elektriklilerde ise Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron ve Fiat 500e en başarılı modeller olarak öne çıktı. Ancak tablo Tesla için oldukça sorunlu. Model 3, 2-3 yaş grubunda yüzde 13,1 arıza oranıyla sonlara yaklaşırken, Model Y yüzde 17,3 ile yalnızca elektriklilerin değil tüm araçların en sorunlu modeli seçildi.

Üstelik bu oran, son 10 yılda aynı yaş grubunda kaydedilen en yüksek arıza oranı olarak kayıtlara geçti. Model Y’nin bu denli başarısız çıkması, elektrikli araçların daha az parçaya sahip olduğu için daha güvenilir olması gerektiği yönündeki teoriyi Tesla özelinde tartışmalı hâle getiriyor.

Rapor, arızaların spesifik olarak nedenlerini tek tek açıklamasa da TÜV Derneği Genel Müdürü Dr. Joachim Bühler, ağırlığı yüksek bataryaların akslara ekstra yük bindirdiğini ve rejeneratif frenleme nedeniyle fren disklerinin yeterince kullanılmadığı için zamanla arızaya açık hâle geldiğini söyledi. Bu durum, özellikle Tesla gibi ağır EV modellerinde daha belirgin teknik sorunlara yol açabiliyor