FIFA 21 EA Play ve Xbox Game Pass’e Geliyor: Resmi Tarih Açıklandı!

FIFA 21 EA Play ve Xbox Game Pass servislerine geliyor. Aktif aboneliği olan kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden son oyunu hiçbir kısıtlama olmaksızın oynayabilecekler. Peki FIFA 21 bu servislere ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde.

FIFA serisinin son oyunu, geçtiğimiz yılın Ekim ayı içerisinde öncelikle PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Bir önceki nesil platformlarda oynanış olarak Çevik Dribling, Pozisyon Alma Özelliği, Yaratıcı Koşular, Doğal Çarpışma Sistemi ve Futbolun Temelleri açısından gelişmiş özellikler ile gelen FIFA 21, revizyon geçirilen gelişim sistemi, Aktif Antrenman Sistemi ve Aktivite Yönetimi Sistemi, FUT modunun kooperatif oynanabilmesi ve hala gelişmiş Volta Football ile futbol oyunu severlerin büyük bir beğenisini toplamış ve büyük bir başarı elde etmişti.

Aralık ayı içerisinde ise yeni FIFA oyunu, gelişmiş özellikler ile PlayStation 5 ve Xbox Series kullanıcıları ile buluşturulmuştu. Gelişmiş ve yeni özelliklerin yanı sıra geliştirilmiş görsellik ve yeni nesil konsolların sunduğu teknolojik imkanlardan da olabildiğince istifade ediliyor.

FIFA 21 EA Play ve Xbox Game Pass Yolcusu

Sıradaki FIFA oyununun duyurulmasına daha epey zaman var, ama henüz FIFA 21 sahibi olmayan kullanıcılar önümüzdeki haftayı iple çekmeye başlayabilirler. Öyle ki Electronic Arts, şimdilik son oyununun 6 Mayıs 2021 Perşembe günü PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series üzerinde EA Play servisine katılacağını duyurdu. Bu, elbette Xbox Game Pass sahiplerinin de bu oyuna ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri anlamına geliyor.

FIFA 21 esasen EA Play Pro aboneleri tarafından uzun zamandır oynanabiliyordu. Ne var ki hem sadece PC platformunda olması hem de standart aboneliğe göre oldukça pahalı olması nedeniyle her kes tarafından tercih edilmeyebiliyordu. Önümüzdeki ay ise EA Play ve Xbox Game Pass abonesi olan herkes tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynanabilecek.

Son olarak, EA Play ve dolayısı ile Xbox Game Pass servisine Mart ayında Madden NFS 21, Star Wars: Squadrons ve Nisan ayında da NHL 21 oyunları dahil olmuştu. Serviste ayrıca PlayStation Studios tarafından yayınlanan MLB The Show 21 oyununun da bulunduğunu hatırlatalım. Önümüzdeki ay FIFA 21’in sonrasında 21 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanacak olan ücretsiz takım tabanlı çok oyunculu Knockout City oyunu da EA Play ve Xbox Game Pass servislerine eklenecek.