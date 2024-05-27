FIFA Geri Dönüyor: FIFA 2K25 Görebiliriz!

EA bundan iki yıl önce FIFA lisansını yenilememeyi tercih ederek dünyanın en çok oynanan spor oyununun adını EA SPORTS FC olarak yeniden markalaştırmıştı. Bugün ortaya çıkan bir gelişmeye göre FIFA gerçekten de geri dönecek.

Daha önce de gün yüzüne çıkan bu gelişmeler önceki söylentilere kıyasla daha ciddi kaynaklardan geliyor ve 2K'nın FIFA lisansını satın aldığını ve bu yıl içinde yeni bir oyun piyasaya süreceğini belirtiyor.

2021 yılında 2K'nın patronu Strauss Zelnick'e şirketin hakları satın almayı görüşüp görüşmediği sorulmuştu ve Zelnick bu soruyu geçiştirmişti ancak birçok kişi Zelnick'in zaten görüşmeler yaptığını ima ettiğine inanıyordu.

FIFA 2K25 Geliyor Olabilir

2K has secured the official license from FIFA to create the next FIFA video game!



The partnership is confirmed, and 2K will be developing a new football game series.



👀✨ FIFA 2K25 is set to launch this year, just in time for the FIFA World Cup 2K26!



Get ready for FIFA 2K25!… pic.twitter.com/3jsu2XQu2a — MohPlay Inc🎮🎮 (@mohplay_inc_) May 24, 2024

Bugün ortaya çıkan yeni gelişmeler ise 2K'nın öncelikle FIFA 2K25'i ardından FIFA 2K26'yı Dünya Kupası özel modlarıyla piyasaya sürmeyi planladığını belirtiyor.

Oyunun ismi ve geleceği elbette söylentilerden ibaret ancak olası bir anlaşma sonrası 2K'nın FIFA adının da kullanma haklarını ele alacağından ötürü böyle bir isim ile yeniden futbolseverlerin karşısına çıkmak isteyeceği düşünülüyor.

Eğer FIFA 2K25 gerçekten gelecek ise EA SPORTS FC'nin çıkış penceresiyle de rekabet etmek isteyecek olabilir, bu nedenle bu iddiaların doğru olup olmadığını yakında gerçekleşmesi muhtemel bir duyuru ile görebiliriz.

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