FIFA Geri Dönüyor: FIFA 2K25 Görebiliriz!

EA bundan iki yıl önce FIFA lisansını yenilememeyi tercih ederek dünyanın en çok oynanan spor oyununun adını EA SPORTS FC olarak yeniden markalaştırmıştı. Bugün ortaya çıkan bir gelişmeye göre FIFA gerçekten de geri dönecek.

Daha önce de gün yüzüne çıkan bu gelişmeler önceki söylentilere kıyasla daha ciddi kaynaklardan geliyor ve 2K'nın FIFA lisansını satın aldığını ve bu yıl içinde yeni bir oyun piyasaya süreceğini belirtiyor.

2021 yılında 2K'nın patronu Strauss Zelnick'e şirketin hakları satın almayı görüşüp görüşmediği sorulmuştu ve Zelnick bu soruyu geçiştirmişti ancak birçok kişi Zelnick'in zaten görüşmeler yaptığını ima ettiğine inanıyordu.

2K has secured the official license from FIFA to create the next FIFA video game!



The partnership is confirmed, and 2K will be developing a new football game series.



👀✨ FIFA 2K25 is set to launch this year, just in time for the FIFA World Cup 2K26!



Get ready for FIFA 2K25!… pic.twitter.com/3jsu2XQu2a