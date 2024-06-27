Figma, Tasarımcıları İşsiz Bırakacak Yeni Yapay Zeka Özelliklerini Duyurdu!

OpenAI tarafından 2022 yılında kullanıma sunulan ChatGPT, bugün adı sıkça duyulan yapay zeka devrini başlattı. Günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen yapay zeka artık uygulamalarda, işletim sistemlerinde, telefonlarda, bilgisayarlarda ve daha birçok alanda karşımıza çıkıyor. Son olarak Figma, tasarımcıları adeta işinden edecek yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu.

Figma, Yeni Yapay Zeka Özellikleriyle Artık Çok Daha Akıllı

Figma, geçtiğimiz saatlerde düzenlediği Config konferansında yeni özelliklerini duyurdu. Bunların arasında en çok öne çıkanlar; yenilenen kullanıcı arayüzü tasarımı, insanların projelerini çok daha rahat şekilde yapmalarına olanak sağlayan yapay zeka destekli araçlar ve yerleşik slayt gösterisi gibi değişiklikler oldu.

Figma, yenilenmiş araç çubuğu ve 200 yeni simge gibi detaylarla harmanlanmış daha şık ve modern bir tasarımla bizleri karşılıyor. Üstelik, şirkete göre kullanıcılar yeni tasarımla birlikte arayüzden ziyade işlerine daha fazla odaklanma imkanına sahip olacak. Bu da daha sade ve kolay bir görünümün tercih edildiği şeklinde yorumlanabilir.

Platform, yeni yapay zeka özelliklerini Figma AI adı altına bir araya getiriyor. Aynı zamanda kullanıcıların bu araçları beta süreci boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Söz konusu özelliklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Görsel Arama — Kullanıcıların bir resim yükleyerek ve tuval üzerinde bir alan seçerek tasarımları bulmalarına ve yeniden kullanmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik ayrıca bir metin sorgusu girilerek de çalışabilecek.

Varlık/Bileşen (Asset) Araması — En alakalı bileşenleri ve varlıkları bulmak için artık arama sorgularında yapay zekadan yararlanabileceksiniz.

İçerik Oluşturma — Kullanıcılar, ilgi çekici taslaklar oluşturmak için sayfaları dolduracak gerçekçi metinler ve görseller üretebilecekler.

Resim arka planını kaldırma — Adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların araç değiştirmeye gerek kalmadan nesneleri resimlerden ayırmasına olanak tanır.

Katmanları Yeniden Adlandırma — Kullanıcıların katmanları tek bir tıklamayla yeniden adlandırmasına izin verecek. Yapay zeka, bunları yeniden adlandırmak için bağlamsal başlıkları kullanacak.

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