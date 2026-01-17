Çok Hafif Kulaklık Tanıtıldı! 30 Saat Pil Ömrü Sunuyor

Kulak üstü kulaklık alırken en çok dikkat edilen unsurların başında hafif bir tasarım geliyor. Yeni tanıtılan FiiO EH11 ise kullanıcıların bu ihtiyacına karşılık verecek şekilde tasarlandı. Çok hafif olması sayesinde gün içinde rahat bir kullanım imkânı sunan cihaz, her tarza hitap eden renk seçenekleri ile geliyor.

FiiO EH11 Özellikleri

40 mm dinamik sürücülerle birlikte gelen FiiO EH11'in güçlü bas sunacak şekilde tasarlandığı belirtildi. Yeni kulak üstü kulaklık, Bluetooth 6.0 sayesinde akıllı telefonlara bağlanabiliyor ve USB-C üzerinden şarj edilebiliyor. 990 kbps'a kadar müzik akışı sağlayan cihaz, SBC, AAC ve LDAC formatlarını destekliyor.

92 gram ağırlığındaki kulaklığın en dikkat çekici tarafını pil ömrü oluşturuyor. Öyle ki bu cihaz, 30 saate kadar müzik dinleme imkânı sunuyor. Böylece şarkı dinleme deneyiminiz yarıda kesilmeden cihazı oldukça uzun bir süre boyunca kullanmak mümkün hâle geliyor. Bu yönüyle şarkı olmadan bir gün geçiremeyenlerin beklentisini bir hayli karşılayacak gibi görünüyor.

Ahşap ile plastik tasarımı bir arada sunan kulaklık, kullanıcılara nostaljik bir deneyim sağlıyor. Cihazın yan taraflarındaki kontrol kısmı, ses seviyesini ayarlamak ve bir sonraki parçaya geçmek için çevrilebiliyor. Bunun alışagelmiş kontrol seçeneklerinden farklı olması dolayısıyla kullanıcıları biraz zorlayabileceğini belirtmek gerekiyor.

FiiO EH11 Fiyatı

FiiO EH11 için 58 dolar (2 bin 510 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kulaklıklar toplamda beş farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Bu seçeneklerin arasında şeffaf, siyah, beyaz, gökyüzü mavisi ve kırmızı yer alıyor. Ayrıca farklı renklerde iki çift kulak yastığı da içeriyor. Böylece bir çift kullanılamaz hâle geldiğinde onu diğeri ile değiştirebiliyorsunuz.