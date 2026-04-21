OPPO'nun EKG Özellikli Akıllı Saati Globalde! OLED Ekranı Var
OPPO, Mart ayında tanıttığı Watch X3 isimli akıllı saatini global pazara getirdi. Peki, bu cihaz kullanıcılara hangi avantajları sunuyor? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Watch X3'ün global fiyatı 429 euro (22 bin 614 TL) olarak belirlendi.
- Yeni akıllı saat, 1,5 inç LTPO OLED ekranla birlikte geliyor. 466 x 466 piksel çözünürlük sunan bu cihaz, 3000 nit maksimum parlaklığı sayesinde yoğun gün ışığı altında bile net görüş elde etmenize yardımcı oluyor.
- Bluetooth 5.2 ve NFC destekli cihaz, OPPO Watch X2 gibi 16 güne kadar pil ömrü sağlıyor.
OPPO'nun Mart ayının sonuna doğru tanıttığı akıllı saati Watch X3'ün küresel lansmanı düzenlendi. Bununla birlikte cihazın küresel pazarda ne kadar fiyata satılacağı netlik kazandı. OLED ekranla birlikte gelen bu modeli, özellikle dayanıklılığı ve uzun pil ömrü ile ön plana çıkıyor.
OPPO Watch X3'ün Global Fiyatı Ne Kadar?
OPPO Watch X3'ün global fiyatı 429 euro olarak belirlendi. Bu da güncel kurla 22 bin 614 TL'ye denk geliyor. Bu arada cihaz, Çin'de 2600 yuan (17 bin 135 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Bundan bir önceki model OPPO Watch X2'nin de geçen yılın sonuna doğru 370 dolar (16 bin 604 TL) fiyata satışa sunulduğunu hatırlatalım.
OPPO Watch X3 Türkiye'ye Gelecek mi?
OPPO Watch X3'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin şu ana dek herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat yeni modelin yakın zamanda Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki markanın şu an Türkiye'de sadece OPPO Watch ve Watch Free modelleri satılıyor. O yüzden Türkiye'ye gelmesini beklememekte fayda var.
OPPO Watch X3'ün Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 1,5 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel
- Maksimum Parlaklık: 3000 nit
- Boyutlar: 47,40 mm x 47,40 mm x 11,0 mm
- Ağırlık (Kayışsız): 43 gram
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB
- Batarya Kapasitesi: 646 mAh
- Pil Ömrü: 16 güne kadar
- Bağlantı: Bluetooth 5.2 ve NFC desteği
- Sertifikalar: IP68, IP69 ve MIL-STD-810H
- Su Direnci: 5 ATM su direnci
- Spor: 100+ spor modu ve yapay zeka destekli spor koçu
- Sağlık: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, uyku ve tansiyon takibi, EKG
OPPO Watch X3'ün Ekran Özellikleri Neler?
OPPO Watch X3, 1,5 inç ekran büyüklüğü ve 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Bu, akıllı saatin bileğinizde direkt dikkat çekmesini sağlamanın yanında ekrandaki yazıları da net şekilde görmenize yardımcı oluyor. Öte yandan LTPO OLED ekranı sayesinde daha canlı bir görüntü sunup daha az güç tüketiyor. Ayrıca 3000 nit maksimum parlaklık sunarak güneş ışığı altında dahi ekranı rahat şekilde görmenize olanak sağlıyor.
OPPO Watch X3'ün Pil Ömrü Ne Kadar?
Yeni akıllı saat, yoğun kullanımda 3 güne kadar pil ömrü sunuyor. Günlük kullanımda ise 5 günlük kullanım süresi elde edilebiliyor. Pil tasarrufu modunda ise bu süre 16 güne kadar çıkıyor. Çoğu kişinin günlük kullanım için akıllı saat tercih ettiğini göz önünde bulundurursak haftada bir kez şarj etmenin yeterli olacağını söylemek mümkün. Bu arada OPPO Watch X3'ün de aynı pil ömrüne sahip olduğunu hatırlatalım. Yani batarya konusunda iki model arasında bir fark bulunmuyor.
OPPO Watch X3 Ne Kadar Dayanıklı?
Cihaz, IP68, IP69 ve MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Bu, günlük kullanımda yaşanabilecek su kazaları konusunda endişelenmeye gerek olmadığı anlamına geliyor. Elbette ki tuzlu suya, yüksek su basıncına ya da aşırı sıcak suya maruz bırakmamakta fayda var. Öte yandan MIL-STD-810H, cihazın askeri standartlarda dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor ama bunun sadece zorlu koşullarda dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geldiğini belirtelim. Yani üzerinden tank geçmesine rağmen çalışmaya devam etmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.
OPPO Watch X3'ün Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?
EKG özellikli cihaz, kandaki oksijen seviyesi, uyku analizi ve tansiyon takibi gibi sağlık özellikleri ile ön plana çıkıyor. Özellikle kalp ritmi bozukluklarını ya da uyku sırasında solunum zorluklarını tespit etmek açısından kritik rol oynuyor. Bu arada 100'den fazla spor modu ile detaylı veriler sunarak hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştırırken yapay zeka destekli spor koçu sayesinde de kişiselleştirilmiş programlara sahip olmanıza yardımcı oluyor.
Editörün Yorumu
OPPO Watch X3, Türkiye'de satışa sunulmasını istediğim modellerden biri. Özellikle devamlı kontrole ihtiyacı olan hastalar için sağlık tarafında epey geniş bir yelpaze sunuyor. İdeal bir pil ömrü de bulunuyor. O yüzden büyük olasılıkla Avrupa'da da büyük ilgi ile karşılanacaktır. Benzer durum, cihazın Türkiye'ye gelmesi hâlinde de geçerli olacaktır.