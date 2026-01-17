16 GB RAM'li Galaxy S26 Ultra'nın Yeni Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung'un büyük bir merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile ilgili önemli sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler, kullanıcıları tam olarak nasıl bir telefonun beklediğini anlamak için yeterli oldu. Bu yeni gelişme ise cihazın önemli bir özellik içereceğini de gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 5.400 mAh

5.400 mAh Hızlı Şarj Teknolojisi: 60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj

60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Ultra, eSIM desteği sunacak. Bununla birlikte güç tüketimi tarafında çok ciddi bir iyileştirme ile gelecek. Ayrıca portre modunun da büyük ölçüde iyileştirildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te görüntülenen telefon, tek çekirdek testinde 3 bin 466 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11 bin 35 puana ulaşmıştı.

Önceki sızıntılara bakılacak olursa Samsung Galaxy S26 Ultra'nın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x telefoto lens, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Cihaz, 5.400 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bununla birlikte 60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanılacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Bu tarihte ayrıca Galaxy S26 ile Galaxy S26+ modellerinin de tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu tanıtımda aynı zamanda telefonların bütün teknik özellikleri, fiyatları ve tasarımları da netlik kazanacak. Peki, sizin yeni amiral gemisi telefon ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz.