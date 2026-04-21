Game Pass Fiyatları Düşürüldü! Türkiye Fiyatı Artık 799 TL Değil

Microsoft, Xbox Game Pass abonelik fiyatlarını Türkiye'de önemli ölçüde düşürdü. Ultimate plan 799TL'den 529TL'ye, PC planı ise 449TL'den 419TL'ye geriledi.

Şükrü Büyükışıklar
Şükrü Büyükışıklar
· 1 dk okuma
Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini Türkiye pazarında yeniden düzenleyerek önemli indirimler yaptı. Oyun severler için sevindirici bir gelişme olan bu güncellemeyle birlikte hem Ultimate hem de PC planlarında belirgin fiyat düşüşleri yaşandı. Değişiklikler bugün itibarıyla geçerli olmaya başladı.

Xbox Games Pass Ne Kadar Oldu?

Plan Eski Fiyat Yeni Fiyat
Game Pass Ultimate 799 TL 529 TL
Game Pass Premium 449 TL 419 TL
Game Pass Essential 269 TL  269 TL

Şükrü Büyükışıklar

Oyun Editörü

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden mezun tarih öğretmeni ve aynı zamanda tutkulu bir oyuncu. Mesleğiyle hobisini birleştirerek oyunları farklı bir gözle değerlendiriyor. Tarihsel temalar, hikaye odaklı RPG'ler ve strateji oyunları tam onun alanı. Oyunları sadece eğlence aracı değil, kültürel bir anlatım biçimi olarak görüyor. Tamindir'de bu bakış açısıyla rehberler ve incelemeler yazıyor.

Kaynak: https://www.kitguru.net/gaming/matthew-wilson/microsoft-is-reducing-xbox-game-pass-pricing/

