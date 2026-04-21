Game Pass Fiyatları Düşürüldü! Türkiye Fiyatı Artık 799 TL Değil
Microsoft, Xbox Game Pass abonelik fiyatlarını Türkiye'de önemli ölçüde düşürdü. Ultimate plan 799TL'den 529TL'ye, PC planı ise 449TL'den 419TL'ye geriledi.
Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini Türkiye pazarında yeniden düzenleyerek önemli indirimler yaptı. Oyun severler için sevindirici bir gelişme olan bu güncellemeyle birlikte hem Ultimate hem de PC planlarında belirgin fiyat düşüşleri yaşandı. Değişiklikler bugün itibarıyla geçerli olmaya başladı.
Xbox Games Pass Ne Kadar Oldu?
|Plan
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Game Pass Ultimate
|799 TL
|529 TL
|Game Pass Premium
|449 TL
|419 TL
|Game Pass Essential
|269 TL
|269 TL
