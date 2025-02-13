Square Enix, Final Fantasy Crystal Chronicles'ın İpini Çekti, Sebebi İse Manidar

Square Enix, Final Fantasy Crystal Chronicles'ın iOS versiyonunu resmi olarak kapattığını duyurdu. Neden mi? Oyuncuların satın aldığı ek içeriklere erişememesi ve bu sorunun çözülememesi.

Oyuncular nicedir para verip satın aldıkları içeriklere erişemediklerine dair dert yanıyordu. Square Enix, sorunun App Store'un uygulama içi satın alma sisteminde yapılan değişikliklerden kaynaklandığını ve kalıcı bir çözüm üretmenin mümkün olmadığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yaptığımız incelemeler sonucunda, hatayı tamamen düzeltemediğimizi ve yeni değişiklikleri uygulayamadığımızı tespit ettik. Bu nedenle, oyunun iOS versiyonu için desteğimizi sonlandırmak zorundayız.

Satın Alanlar İade Talebinde Bulunabilecek

Ocak 2024'ten sonra oyun içi satın alma yapan oyuncular, Apple Destek üzerinden iade talebinde bulunabilecek. Ancak oyun artık App Store'dan indirilemeyecek. Peki neden böyle oldu? Oyunun geçmişi de pek parlak başlamamıştı.

Crystal Chronicles, 2003 yılında GameCube için piyasaya sürüldü. Ancak, tam deneyim için birden fazla Game Boy Advance ve bağlantı kablosu gerektirmesi nedeniyle satışları beklentilerin altında kaldı. 2020'de ise Switch, PS4, Android ve iOS için remastered versiyonu yayımlandı.

Son birkaç yılda şirket, Final Fantasy: Brave Exvius, Dissidia Final Fantasy Opera Omnia ve battle royale oyunu The First Soldier gibi mobil oyunlarını oyuncu sayılarındaki düşüş nedeniyle kapattı.

Şimdi ise oyun her ne kadar Apple Store'dan ulaşılamaz olsa da diğer platformlarda varlık göstermeyi sürdürecek.

Final Fantasy 14 Mobil Sürümü Ne Zaman?

Finansal raporlara göre, Square Enix'in mobil oyun gelirleri son dönemde %32 oranında azaldı. Ancak ilginç bir detay var: Mobil oyunlar, HD konsol ve PC oyunlarından daha fazla kâr getiriyor. MMO oyunları ise bu kârı çok daha büyük oranda aşıyor.

Tam da bu sebepten ötürü kolları sıvayan şirket, Final Fantasy 14'ün mobil versiyonunu getirecek. Üstelik bu sürüm, gacha sistemlerinden muaf olacak ve tamamen ücretsiz oynanabilecek.