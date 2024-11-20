Eorzea’ya Yeniden Yolculuk: Final Fantasy XIV Mobil için Duyuruldu

Final Fantasy XIV’ün 11 yıllık başarısı, seriyi durdurulamaz bir yükselişe taşırken, 200’den fazla ödül ve En İyi Süreklilik Gösteren Oyun gibi unvanlarla da taçlandırıldı. Şimdi bu efsane, mobil cihazlarda hayat buluyor.

Oyunun hikayesi, orijinalinin ruhunu taşırken, mobil cihazlara özel optimizasyonlar sayesinde dinamik ve akıcı savaşlar sunacak. Limit break yetenekleri ve büyüleyici görseller, her savaşı unutulmaz bir finale taşıyacak.

Birçok Irk ve Sınıf Seçeneği Var

Oyuncular, farklı görünümlere ve geçmişlere sahip ırklar arasından seçim yapabilecek. Lansmanda 9 farklı iş seçeneği sunulacak ve Armoury sistemi, oyuncuların sınıflar arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyacak.

Savaşlardan uzaklaşmak isteyen oyuncular için Gold Saucer eğlenceleri, crafting ve gathering sınıfları ile daha rahat bir oyun deneyimi sunacak. Fishing, Triple Triad kart oyunu, ve chocobo yarışları ile eğlenceli vakit geçirebileceksiniz.

Oyunun fragmanı:

Final Fantasy XIV Ne Zaman Mobile Gelecek?

Final Fantasy XIV Mobile'ın kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak test süreçlerinin ardından kısa süre içinde küresel olarak erişime açılması bekleniyor. Square Enix ve LightSpeed Studios, oyunu, hayranların orijinal MMO'dan beklediği detaylarla süsleyecek.