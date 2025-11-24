70 Saatlik Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! ANC ve Dahası

Final, UX kablosuz kulaklık serisinin en yeni modeli UX1000'i tanıttı. Yeni kulaklık, ses kalitesini üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan özel ekolayzır ve çevredeki seslerin dikkatinizi dağıtmasını önleyen aktif gürültü engelleme de dahil olmak üzere çok kullanışlı özelliklerle beraber geliyor.

Final UX1000 Özellikleri

Özel EQ Ayarı: Rahatsız edici keskin ve sert tiz tepe noktalarını yumuşatarak ses deneyimini iyileştirir.

Rahatsız edici keskin ve sert tiz tepe noktalarını yumuşatarak ses deneyimini iyileştirir. Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Çevredeki gürültüleri başarılı bir şekilde ortadan kaldırır.

Çevredeki gürültüleri başarılı bir şekilde ortadan kaldırır. Şeffaflık Modu: Kullanıcıların çevredeki sesleri kulaklık takmıyormuş gibi kolayca duymasına olanak tanır.

Kullanıcıların çevredeki sesleri kulaklık takmıyormuş gibi kolayca duymasına olanak tanır. Pil Ömrü: ANC kapalıyken 70 saate kadar, ANC açıkken 40 saate kadar.

ANC kapalıyken 70 saate kadar, ANC açıkken 40 saate kadar. Tam Şarj Süresi: 2 saat.

2 saat. Bluetooth Sürümü: Bluetooth 5.4.

Bluetooth 5.4. Desteklenen Profiller: GAVDP, AVRCP, A2DP ve HFP.

Bluetooth üzerinden müizk dinlerken bazen tiz frekanslarda kulağı rahatsız eden keskin ve sert tepe noktaları olabiliyor ve bu ses deneyimini genel olarak olumsuz etkileyebiliyor. Final UX1000 ise bu sorunu gidermek için küçük bir EQ (ekolayzır) ayarı uyguluyor. Bu ayar, rahatsız edici sert tepe noktalarını yumuşatarak çalan seslerin kulağınızı acıtmamasını sağlıyor.

Bu özel ayarlamalar sayesinde düşük frekanslar daha güçlü hâl alıyor, basları daha net duyabiliyorsunuz. Ayrıca daha keskin tizler elde ediyorsunuz. Kulağa net geliyor ancak kulağınızı rahatsız etmiyor. Baslar ve tizler arasındaki sesler bir denge içinde oluyor. Bu da ister rock ister pop ister klasik ister caz dinliyor olun, müzikleri tam olarak duyulması gerektiği gibi duymanıza olanak tanıyor.

Kulaklık, etrafaki gürültüleri başarılı bir şekilde ortadan kaldırmak için aktif gürültü engelleme özelliğini kullanıyor. Bunun için iki aşamalı bir yaklaşım izliyor. Kulaklığın dış ve iç yüzeyinde bir mikrofon mevcut. Dış mikrofon, gürültü kulağınıza ulaşmadan önce onu yakalıyor. Yakalanan gürültü tersine çevriliyor ve önemli bir kısmı kulağınıza ulaşmadan önce yok ediliyor.

İç mikrofon ise kalan gürültüleri anlı kolarak düzeltiyor. Dış mikrofon geniş frekans aralığındaki gürültüleri engellemede etkili rol oynarken dış mikrofon ise düşük frekanslı gürültüleri engellemekte başarılı bir performans sergiliyor. Buna ek olarak kullanıcıların çevredeki sesleri daha kolay duymasına imkân tanıyan bir mod bulunuyor. Aktif gürültü engelleme özelliğinin tam tersi bir işlevi olan bu mod, çevredeki sesleri sanki kulaklık takmıyormuşsunuz gibi duymanıza yardımcı oluyor.

En yeni kulaküstü Bluetooth kulaklıklar arasındaki yerini alan cihaz, ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 70 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC açıkken bu süre 40 saate düşüyor. Kulaklığı tam olarak şarj etmek ise 2 saat sürüyor. Bluetooth 5.4 desteği sunan cihaz, GAVDP, AVRCP, A2DP ve HFP profillerini destekliyor.

Final UX1000 Fiyatı

Final UX1000 için 7.980 yen (2 bin 162 TL) fiyat etiketi belirlendi. 250 gram ağırlığına sahip olan cihaz, taşımayı kolaylaştıran katlanabilir bir tasarımı ile öne çıkıyor. Siyah ve gri olmak üzere iki renk seçeneği ile gelen cihazın mat bir yüzeyi bulunuyor.