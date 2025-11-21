Kayıp Telefonu Anında Bulmanızı Sağlayacak Kulaklık Geliyor

Daha önce hiç telefonunuzu kaybettiniz mi? Bu durumla çoğu insan zaman zaman karşılaşıyor. Bazen telefonunu saatlerce aradıktan sonra onu yastığın altında buluyor ve o zamana kadar çok uzun bir zaman geçmiş oluyor. Neyse ki Samsung'un yakında tanıtılması beklenen Galaxy Buds 4 Pro isimli kulaklığı tam da bu sorunu ortadan kaldıracak özelliğe sahip olacak.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro ile Telefon Bulunabilecek

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung'un Galaxy Buds 4 Pro'nun şarj kutusu işlevsel bir özellikle beraber gelecek. Bu şarj kutusuna bir telefon bulma özelliği bulunacak. Kutunun üzerinde yer alacak özel düğmeye basıldığında Samsung telefonunuza bir komut gönderilecek ve cihaz yüksek ses çıkaracak.

Telefondan gelen sesi takip ederek onun nerede olduğunu bulabileceksiniz. Yeni kulaklık çok yakında piyasaya sürülecek. Henüz özellikleri resmî olarak duyurulmamış olsa da pek çok özelliği sızdırılmış durumda. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Samsung'un kablosuz kulaklığının Galaxy Buds 3 Pro gibi bir tasarıma sahip olacağını gösterdi.

Cihaz, dokunmatik kontroller sayesinde müzik oynatma, duraklatma, ses açma ve kısma gibi eylemleri pratik bir şekilde gerçekleştirmenize imkân tanıyacak. Daha önce gördüğümüz Gemini kısayolu gibi başka kontroller sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Bu açıdan da oldukça kullanıcı dostu bir deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Bu kulaklık ayrıca baş hareketlerini de algılayacak. Kullanıcılar, "evet" veya "hayır" anlamında kafasını sallayarak gelen aramaları kabul edebilecek veya reddedebilecek. Kullanıcılar ayrıca yapay zeka destekli asistanın sorularını hiç konuşmadan "evet" veya "hayır" şeklinde yanıtlayabilecek. Alarm ve benzerleri de baş hareketiyle kapatılabilecek.

Bu arada henüz resmî bir açıklama olmadığını tekrardan hatırlatmakta fayda var. O yüzden bu özellikleri şimdilik tamamen doğru olarak kabul etmemek gerekiyor. Yakın zamanda gerçekleştirilecek tanıtımla birlikte bunların doğru olup olmadığı konusunda soru işaretleri ortadan kalkacaktır. Peki, sizin kulaklığa dair beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.