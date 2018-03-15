Finlandiya Nokia'nın Bir Kısmını Satın Aldı

Finlandiya hükümetinin yatırım kanadı Solidium, iletişim sektöründeki Finlandiya etkisini arttırmak adında Nokia’nın yüzde 3.3 hissesini 884 milyon Euro ödeyerek satın aldı.

“Bunun iyi bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Nokia, Finlandiya’nın en büyük şirketi ve şirkette Finlandiya hisseleri oldukça düşük.” diyen Solidium’un CEO’su Antti Makinen, “Nokia’nın yönetim kurulunda yer alma gibi bir amacımız yok” ifadelerini kullandı.

Solidium’un yönetim kuruluna girmekten ziyade Nokia’nın ilerleyen günlerdeki yatırımlarını desteklemek adına böyle bir adım attığını kaydeden Makinen, diğer yatırımlarındaki yönetim kurulu üyeliklerini ise devam ettireceklerinin altını çizdi.

1865 yılında Finlandiya’nın Nokia şehrinde kâğıt üretmek için kurulan şirket, ilerleyen yıllarda telekomünikasyon sektörüne girmiş ve Symbian modeliyle en çok satılan telefon modellerini üretmeyi başarmıştı. Akıllı telefon furyasına kadar dünyanın en büyük telefon üreticisi konumunda olan Nokia, Android ve iOS platformlarının gerisinde kalınca, ekonomik olarak sıkıntı yaşamaya başlamış ve Microsoft tarafından satın alınmıştı.

Microsoft ise Nokia’yı satın almasının ardından Windows tabanlı cihazlar üretmeye başlamıştı. İlk olarak Nokia markası altında Lumia serisini üreten Amerikalı şirket, istediği satış rakamlarına ulaşamayınca Nokia ve Lumia markalarını sonlandırma kararı almıştı. Yaklaşık iki yıl önceyse HMD Global isimli Finlandiyalı bir başka şirket, Nokia’nın isim haklarını satın alarak, Android tabanlı Nokia telefonlar üretmeye başlamıştı.

Nokia, en iyi olduğu yıllarda Finlandiya'nın gayri safi milli hasılasının yüzde 4'ünü, üklenin ihracatının ise yüzde 20'sini tek başına oluşturabiliyordu.