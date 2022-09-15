Fiziksel Tuşsuz Samsung Telefonu Ortaya Çıktı!

Fiziksel tuşsuz Samsung telefonu gün yüzüne çıktı. Güney Kore merkezli teknoloji devinin herhangi bir fiziksel buton içermeyen bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Butonlarla yapılan işlemlerin ekran üzerinden yapılacağı belirtildi.

Akıllı telefonlar standart bir tasarıma sahiptir. Cihazların genellikle sağ kısmında ses ve güç butonları yer alır. Telefonların ön ve arka yüzeylerinde ise kameralar bulunur. Bazı cihazlar, ön kamerayı ekranın altına konumlandırarak ve çerçeveleri incelterek daha fazla alanın elde edebilmesini sağlar.

Ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, telefon tasarımı konusunda oldukça önemli bir adım atabilir. Peki, teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelleri nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Fiziksel Tuşsuz Samsung Telefonu Galaxy S25 Olabilir

Connor kullanıcı adına sahip olan ve mobil sektöre dair önemli bilgiler paylaşan Twitter kullanıcısı, Güney Kore merkezli teknoloji devinin herhangi bir fiziksel butonun yer almadığı akıllı telefon modelleri üretmeyi planladığını ileri sürdü. Paylaşılan bilgilere göre Samsung, ses ve güç gibi butonları kaldıracak.

Akıllı telefonlarda ses seviyesini yükseltmek ve alçaltmak, cihazı kapatmak ve açmak gibi butonlar üzerinden yapılan işlemlerin yazılım aracılığı ile ekran üzerinden yapılacağı iddia edildi. Samsung Galaxy S23 serisi ve Galaxy Z Flip / Fold 5 serilerinin fiziksel tuş ile geleceği belirtildi.

Connor, Galaxy S25 isimli akıllı telefon modelinin ilk tuşsuz Samsung telefonu olacağını ifade etti. Fiziksel tuşsuz Galaxy S25'in Güney Kore merkezli telekomünikasyon şirketi KT'ye özel olabileceği ileri sürüldü.

[❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc.



All of the button will move to the in display by software method. pic.twitter.com/A3TbGioedg — Connor (@OreXda) September 13, 2022

Fiziksel butonların tamamen kaldırılması, bazı sorunları beraberinde getirebilir çünkü çeşitli yazılımsal problemler yaşanabilir. Buna en basit örnek, akıllı telefon kullanılamayacak durumdayken kapatma işleminin nasıl gerçekleştirileceğidir.

Tuşlar ile yapılan işlemlerin yalnızca ekrandan yapılaiblecek olması, kullanım deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir. Elbette bu bilgiler yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Samsung, konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

Tuşsuz akıllı telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonlarda buton yer almalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.