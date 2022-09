Fiziksel Tuşsuz Samsung Telefonu Ortaya Çıktı!

Fiziksel tuşsuz Samsung telefonu gün yüzüne çıktı. Güney Kore merkezli teknoloji devinin herhangi bir fiziksel buton içermeyen bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Butonlarla yapılan işlemlerin ekran üzerinden yapılacağı belirtildi.

Akıllı telefonlar standart bir tasarıma sahiptir. Cihazların genellikle sağ kısmında ses ve güç butonları yer alır. Telefonların ön ve arka yüzeylerinde ise kameralar bulunur. Bazı cihazlar, ön kamerayı ekranın altına konumlandırarak ve çerçeveleri incelterek daha fazla alanın elde edebilmesini sağlar.

Ortaya atılan bir iddiaya göre Samsung, telefon tasarımı konusunda oldukça önemli bir adım atabilir. Peki, teknoloji devinin yeni akıllı telefon modelleri nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Connor kullanıcı adına sahip olan ve mobil sektöre dair önemli bilgiler paylaşan Twitter kullanıcısı, Güney Kore merkezli teknoloji devinin herhangi bir fiziksel butonun yer almadığı akıllı telefon modelleri üretmeyi planladığını ileri sürdü. Paylaşılan bilgilere göre Samsung, ses ve güç gibi butonları kaldıracak.

Akıllı telefonlarda ses seviyesini yükseltmek ve alçaltmak, cihazı kapatmak ve açmak gibi butonlar üzerinden yapılan işlemlerin yazılım aracılığı ile ekran üzerinden yapılacağı iddia edildi. Samsung Galaxy S23 serisi ve Galaxy Z Flip / Fold 5 serilerinin fiziksel tuş ile geleceği belirtildi.

Connor, Galaxy S25 isimli akıllı telefon modelinin ilk tuşsuz Samsung telefonu olacağını ifade etti. Fiziksel tuşsuz Galaxy S25'in Güney Kore merkezli telekomünikasyon şirketi KT'ye özel olabileceği ileri sürüldü.

[❗️Exclusive❗️]

Samsung is planning to removing physical button. Power, Vol-Up, Vol-Down, etc.



All of the button will move to the in display by software method. pic.twitter.com/A3TbGioedg