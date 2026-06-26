476 Beygirlik Yeni Pickup Tanıtıldı! Akla Zarar Çekiş Gücü Var

Chery, yeni bir pickup model tanıttı. Çin'de Rely P3X olarak adlandırılan, küresel çapta ise Chery Stockman adıyla piyasaya sürülecek olan bu araç özellikle zorlu arazi koşulları için geliştirildi. Birden fazla sürüş modu ile beraber gelen pickup, tasarımı itibarıyla da geniş bir kitlenin ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor.

Chery Rely P3X'in Özellikleri Neler?

Platform: Kaitan Mimarisi

Kaitan Mimarisi Motor Tipi: 2.5 litrelik, çift turboşarjlı dizel motor

2.5 litrelik, çift turboşarjlı dizel motor Çalışma Biçimi: Seri-paralel güç aktarımı

Seri-paralel güç aktarımı Elektrik Motorları: Çift elektrikli motor

Çift elektrikli motor Toplam Güç: 350 kW (476 beygir)

350 kW (476 beygir) Toplam Tork: 800 Nm

800 Nm Diferansiyel Kilitleri: 3 adet bağımsız mekanik diferansiyel kilidi (Ön, merkez ve arka)

3 adet bağımsız mekanik diferansiyel kilidi (Ön, merkez ve arka) Arazi Sürüş Modları: Kum modu, çamur modu ve dik tırmanma modu

Kum modu, çamur modu ve dik tırmanma modu Multimedya Ekranı: 15.6 inç

15.6 inç Ön Koltuklar: Havalandırma, ısıtma ve bölgesel masaj özellikleri

Havalandırma, ısıtma ve bölgesel masaj özellikleri Özelleştirilebilir Ön Koltuk Yapısı: 180 derece yatırılabilir

Chery Rely P3X'in Performansını Artıran Özellikleri Neler?

Chery Rely P3X, 2,5 litrelik turbo dizel hibrit motor ve yüksek performans sunan çift elektrik motoruyla birlikte geliyor. Hem seri hem paralel olarak çalışmasını mümkün kılan bir yapısı bulunuyor. Seri modda dizel motor tekerleklere doğrudan güç vermiyor. Tıpkı bir jeneratör gibi rol üstleniyor. Tekerlekler ise elektrik motoru sayesinde dönüyor.

Şehir içi veya yoğun trafik için birebir olan seri modun aksine paralel mod otobanda devreye giriyor. Bu modda hem dizel hem elektrik motoru tekerleklere güç aktarıyor. Araç toplam 350 kW (476 beygir) güç ve 800 Nm tork sağlıyor. Yüksek tork değeri, özellikle ağır yük taşırken ya da rampalarda hareket ederken zorlanmayacağını gösteriyor. Diğer yandan zorlu arazi koşullardan 3 adet bağımsız diferansiyel kilidinin de etkisiyle zorlu engellerden rahatça kurtulabilecektir.

Bu aracın şu an pazardaki en büyük rakiplerinden biri olan BYD Shark, benzinli hibrit modelken Chery Rely P3X ise dizel hibrit yapısına sahip model olarak öne çıkıyor. Dizel motorların sağladığı bu önemli tork avantajı elektrik motoruyla birleşerek aracın rakibine karşı çok ciddi bir üstünlük kazanmasını sağlıyor.

Yeni pickup kum modu, çamur modu ve dik tırmanma modu olmak üzere üç farklı modla sürücülerin karşısına çıkacak. Kum modu, aracın kumun içinde batmadan sorunsuz ilerlemesini sağlarken çamur modu ise çamurlu bataklıklara saplanmayı engelliyor. Dik tırmanma modu ise kayalıklar ya da dik bir tepeye doğru ilerlerken motorun sorunsuz çalışmasını ve güvenli bir şekilde hedef noktaya ulaşılmasını mümkün kılıyor.

Chery Rely P3X'in Konfor Odaklı Özellikleri Neler?

Chery'nin bu pickup modeli, özellikle uzun yolda çok kullanışlı bir özellikle geliyor. Ön koltuklar 180 dereceye kadar yatırılırken koltuk minderleri de otomatik olarak yükseliyor. Dışarıda konaklanacak bir yer bulmakla uğraşmaya gerek kalmıyor. Normalde bir çadır kursanız yoğun bir şekilde yağmur yağdığında sorun yaşayabilirsiniz fakat arabanın bu konfor avantajından faydalanmayı tercih ettiğinizde kusursuz bir deneyime sahip oluyorsunuz.

Rely P3X, kış aylarında koltukların hızlı bir şekilde ısınmasını sağlıyor. Yazında havalandırma sistemi sayesinde terletmesini engelliyor. Bu arada araç 15,6 inçlik dokunmatik ekranla geliyor. Büyük boyutu sayesinde harita, navigasyon ve benzerlerini yönetmek çok kolay bir hâle geliyor. Ekranda nelerin olduğunu görmek için yoğun çaba sarf etmeye gerek bırakmıyor.

Chery Rely P3X'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Chery Rely P3X'in fiyatı henüz netleşmedi fakat BYD Shark'a rakip olarak konumlandırılıyor. Rekabet açısından rakibi ile benzer fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor. Bu kapsamda değerlendirmek gerekirse aracın küresel versiyonu Stockman, küresel pazara Shark gibi 38 bin dolar (1 milyon 771 bin 658 TL) başlangıç fiyatına sahip olabilir.

Chery Rely P3X Türkiye'de Satılacak mı?

Chery, Rely P3X'in bir de küresel sürümünü piyasaya sürecek. Chery Stockman adıyla satılacak olan bu modelin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bunun sebebi ise yeni modelin dizel şarj edilebilir hibrit model olması. Türkiye'de Çin menşeli tamamen elektrikli araçlara getirilen gereksinimler bu tür araçları kapsamıyor.

Diğer yandan Chery şu an Türkiye'de satış açısından en başarılı markalar arasında. Tüm bunları ele alacak olursak global versiyonun Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söyleyebiliriz. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Chery Rely P3X'in özellikle sık sık seyahat eden, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için ideal bir araç olacağını düşünüyorum. Ayrıca rahat ve sürücü dostu bir deneyim isteyenler de mutlaka değerlendirecektir. İç tarafta 180 derece yatabilen ön koltuklar, havalandırma, ısıtma ve bölgesel masaj işlevselliğine de sahip. Bu özellikler sayesinde oldukça rahat bir yolculuk deneyimi elde edilecektir.