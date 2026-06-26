1425 TL'lik İndirim: Battlefield 1'in Fiyatı Aşırı Düştü!

Battlefield serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya kapsamında Battlefield 1 indirime girdi. Tek oyunculu ve çok oyunculu modları sayesinde keyifli zaman geçirilmesini sağlayan oyunun fiyatı ciddi oranda düştü. Peki, serinin en iyi oyunlarından biri olan Battlefield 1 kaç TL'ye düştü?

Battlefield 1'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında Battlefield 1, yüzde 95 oranında indirime girdi. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 1, kampanya ile birlikte 1500 TL yerine 75 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.

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Battlefield 1 Steam'de de yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyun kampanya ile birlikte 39.99 dolar (1.864 TL) yerine 1.99 dolar (92 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Steam'deki kampanya 9 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Xbox ve PlayStation mağazalarında ise herhangi bir indirim mevcut değil.

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyun Xbox ve PlayStation mağazalarında 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu arada oyunun EA Play kütüphanesinde yer aldığını belirtelim. Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneleri, EA Play'e ekstra ücret ödemeden erişebiliyor.

Battlefield 1 Fragmanı

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan Battlefield 1'de pek çok cephe bulunuyor. Her cephede farklı bir askeri kontrol ediyoruz. Oyunun çok oyunculu modunda serinin önceki yapımlarında olduğu gibi çeşitli sınıflar yer alıyor. Her sınıfın kendine özgü silahları ve ekipmanı mevcut. Bu sistem, hem oyuna stratejik bir boyut katıyor hem de oynanışı daha keyifli hâle getiriyor.

Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunun çok oyunculu modunda Osmanlı askerini kontrol edebiliyoruz. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda tank ve uçak gibi araçlar kullanabiliyoruz. Oyunda ayrıca at sürme imkânı da mevcut. Oyun Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,6 puana sahip. Battlefield 1'in Steam'deki en son incelemeleri ise çok olumlu durumda.

Battlefield 1'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K

AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 560 / HD 7850

NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 DirectX: Sürüm 11

Oyunun minimum sistem gereksinimlerinde en az AMD FX-8350 veya Intel Core i5 6600K seviyesinde bir işlemcisi gerekiyor. Oyun ayrıca NVIDIA GeForce GTX 1050, NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon RX 560 ya da HD 7850 seviyesinde bir ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. RAM tarafında ise en az 8 GB isteniyor.

Battlefield 1'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemi

64-bit Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemi İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790

AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX: Sürüm 11

Battlefield 1 Kaç GB?

Battlefield 1'in yüklenebilmesi için en az 50 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Depolama tarafında yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun içini ster Windows'un program kaldırma özelliğini ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Program kaldırma aracı, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor ve bu sayede kullanılabilir alanın kolayca artması sağlanıyor.

Editörün Yorumu

Battlefield 1'i daha önce oynama fırsatım olmuştu ve çok beğenmiştim. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan oyunun tek oyunculu ve çok oyunculu modlarında uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmiştim. Özellikle çok oyunculu modda uçak ve tank gibi araçlar kullanmak oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.