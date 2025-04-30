10 Yılın Efsane Oyunu Android Platformlara Geri Dönüyor

2013'te bağımsız geliştirici Dong Nguyen tarafından piyasaya sürülen Flappy Bird, kısa sürede hem Google Play hem de App Store'un zirvesine oturmuştu. Basit grafikleri ve sinir bozucu zorluğuyla akıllara kazınan oyun, milyonlarca kez indirildikten sonra Şubat 2014'te bir anda ortadan kaybolmuştu.

Oyunun geliştiricisi, hayatını mahvettiği gerekçesiyle uygulamayı marketlerden kaldırmış, günlük 50.000 dolarlık gelirine rağmen arkasına bile bakmadan gitmişti.

Epic Games Store Üzerinden Geri Döndü

Nihayet 2025'te Flappy Bird, Epic Games Store üzerinden Android'e geri döndü. Bu yeni sürüm tamamen ücretsiz. Oyunda hem klasik mod hem de yeni bir görev modu yer alıyor. Yeni karakterler, yeni seviyeler ve zorlu bölümlerle Flappy tekrar borular arasında uçmaya hazır.

Oyun şimdilik sadece Android'de mevcut. iOS versiyonu yolda ama henüz kesin bir tarih yok.

Yeni sürümün boyutu yaklaşık 129 MB ve Android 6.0 ve üzeri sistemlerde çalışıyor. Şirket, ileride diğer platformlar için de planları olduğunu ama şimdilik açıklanacak başka bir şey bulunmadığını belirtiyor.

Sahte Kripto Destekli Flappy Bird Sürümü

Flappy Bird'ün isim hakkı geçen sene Gametech Holdings'e geçti ve ortalığı karıştıran kripto destekli sahte bir sürüm piyasaya çıktı. Nguyen, sosyal medyadan bu versiyonla hiçbir ilgisi olmadığını açıklamıştı:

Hayır, onların oyunuyla alakam yok. Hiçbir şey satmadım, kriptoya da destek vermiyorum.

Şimdi resmi olarak sahalara geri dönen Flappy Bird, seneler önceki etkisini tekrar kazanabilecek mi bekleyip göreceğiz. O zamana kadar APK sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.