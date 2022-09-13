Football Manager 2023 Mobil Versiyonuna 3D Maç Özelliği Geliyor

Sports Interactive firması tarafından geliştirilen Football Manager serisi, dünyanın en çok oynanan menajerlik oyunu olarak biliniyor. Yakın zamanda çıkması beklenen Football Manager 2023; PC, Xbox, Playstation, Stadia ve Nintendo Switch'in yanında FM 23 Mobile ve FM 23 Touch olmak üzere iki farklı versiyonla mobil cihazlara da çıkış yapacak. Apple Arcade'e özel olarak çıkacak olan FM 23 Touch'ta kullanıcıları sevindirecek bir yenilik bulunuyor.

iPhone, iPad, Mac ve Apple TV üzerinden oynanabilecek olan FM 23 Touch'ta mobil cihazlarda ilk defa 3D maç motoru bulunacak. Bu sayede kullanıcılar bilgisayardakine yakın bir şekilde menajerlik deneyimi yaşayabilecek.

FM 2023 Touch Android'e Bir Yıl Sonra Gelecek

Sports Interactive firması tarafından yayınlanan Football Manager 2023 Touch, Apple cihazlarında en iyi kariyer deneyimini sunabilmek için özel olarak tasarlandı. Bilgisayar versiyonunun kompakt hale getirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan FM 2023 Touch, kullanıcılara menajerlik kariylerinde eksiksiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Oyunun özellikleri ve çıkış tarihi hakkında şimdilik detaylı bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde Sports Interactive firması tarafından FM 2023 Touch'ın çıkış tarihinin açıklanması bekleniyor. Şimdilik Android'te bulunmayan Touch versiyonun önümüzdeki sene çıkaralacağı düşünülüyor.

Yıllardır devam eden serinin her geçen yıl daha fazla oyuncuyu etrafında toplamasından cesaret alan Sports Interactive, Football Manager serisini tam anlamıyla multi-platform yapabilmek için kollarını sıvamış durumda. Halihazırda PC, Xbox, Playstation 4, Android, iOS, macOS ve Nintendo Switch üzerinde Football Manager 2022 oynanabiliyor. Bu sene ilk defa Playstation 5 için de oyunu çıkarmayı hazırlanan Sports Interactive, sunduğu iki farklı mobil versiyon ile daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Şu an Steam de dahil olmak üzere birçok mağazada ön sipariş için satışa sunulan Football Manager 2023, serinin sıkı takipçileri tarafından çoktan sipariş edildi. Football Manager 2023'ün 8 Kasım'da çıkması bekleniyor.