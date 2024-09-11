Football Manager 2025 Ne Zaman Çıkacak? FM 25'in Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Football Manager, kuşkusuz tüm dünyadaki tubol tutkunlarının en sevdiği oyun serilerinin başında geliyor. Bu nedenle her yıl oyuncular serinin bir sonraki oyununu, beraberinde getirdiği özellikleri, kadro güncellemelerini heyecanla bekliyor. Peki Football Manager 2025 ne zaman çıkacak? İşte FM 25 çıkış tarihi!

Football Manager 2025 Ne Zaman Çıkacak?

En gerçekçi futbol menajerlik oyununu sunma konusunda takıntılı olan geliştirici Sports Interactive, 30 yıllık tutkusunu sürdürüyor ve Football Manager 2025 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Futbıl tutkunlarının aklındaki asıl soru ise "Football Manager 2025 ne zaman çıkacak?"

Her ne kadar şimdilik bu sorunun resmi bir cevabı olmasa da ortaya çıkan sızıntılar bize bilgi veriyor. Oyun sektörüyle ilgili yaptığı paylaşımlarla adını duyuran "billbil-kun" son paylaşımında FM 25 çıkış tarihini 26 Kasım 2024 olarak açıkladı. Oyunun duyurusu ise eylül sonunda gerçekleşecek.

Aslında Football Manager 2025'in bundan daha önce tanıtılması bekleniyordu. Ancak yapılan iyileştirmeler ve teknik geliştirmeler, bu tarihin ertelenmesine yol açtı.

FM 25 Hangi Platformlara Çıkış Yapacak?

Tıpkı Football Manager 2024'te olduğu gibi Football Manager 2025 de birden fazla platformda yer alacak. 26 Kasım 2024'te çıkacak Football Manager 25 şu platformlarda olacak:

PC ve Mac

PlayStation 5

Xbox One ve Xbox Series

Nintendo Switch

Android / iOS (FM25 Mobile)

Apple Arcade (özel sürüm)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Football Manager 2025, 26 Kasım'da çıktıktan sonra oynayacak mısınız? Yoksa sizin de futbol menajerliği günleriniz geride mi kaldı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.