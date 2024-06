Football Manager 2025, Yeni Özellikleriyle Gerçekçiliğin Sınırlarını Zorlayacak!

Football Manager hayranları için heyecan verici bir dönüm noktası yaklaşıyor. Sports Interactive, FM 2025'in kullanıcı arayüzü ve maç motorunda radikal değişikliklerle birlikte geleceğini duyurdu. Bu yeni gelişmeler, oyun deneyimini temelden değiştirme vaadi taşıyor.

FM 25, Unity oyun motorunu benimseyerek daha hızlı ve görsel açıdan zengin bir oyun deneyimi vadediyor. Yeni kullanıcı arayüzü, "karolar" ve "kartlar" sistemini kullanarak bilgiye daha hızlı erişim sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu sistem, oyunculara keşif duygusu yaşatırken detaylı bilgiye de kolaylıkla ulaşma imkanı sunacak.

Football Manager 25 Development Update



Studio Director, Miles Jacobson, details our approach and progress so far, towards the next era of FM.