Football Manager 2025, Yeni Özellikleriyle Gerçekçiliğin Sınırlarını Zorlayacak!

Football Manager hayranları için heyecan verici bir dönüm noktası yaklaşıyor. Sports Interactive, FM 2025'in kullanıcı arayüzü ve maç motorunda radikal değişikliklerle birlikte geleceğini duyurdu. Bu yeni gelişmeler, oyun deneyimini temelden değiştirme vaadi taşıyor.

Football Manager 2025'de Yeni Arayüz ve Güçlendirilmiş Maç Motoru

FM 25, Unity oyun motorunu benimseyerek daha hızlı ve görsel açıdan zengin bir oyun deneyimi vadediyor. Yeni kullanıcı arayüzü, "karolar" ve "kartlar" sistemini kullanarak bilgiye daha hızlı erişim sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu sistem, oyunculara keşif duygusu yaşatırken detaylı bilgiye de kolaylıkla ulaşma imkanı sunacak.

Football Manager 25 Development Update



Studio Director, Miles Jacobson, details our approach and progress so far, towards the next era of FM. — Football Manager (@FootballManager) June 27, 2024

Studio direktörü Miles Jacobson, FM 25'in özelliklerinden bazılarının bu sürümde yer almayacağını ancak uzun vadede geri dönebileceklerini belirtti. Touchline Shouts gibi özelliklerin yanı sıra Create-A-Club, Versus mode, Challenge mode ve Fantasy Draft gibi modlar da geçici olarak oyun dışı bırakıldı.

Premier League ile yapılan yeni işbirliği, oyunun içeriğine zenginlik katacak ve İngiltere'nin en üst liginden tüm 20 kulübün lisanslı olarak yer alacağı anlamına geliyor. Bu, oyuncuların gerçekçi bir futbol yönetim deneyimi yaşamalarını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Jacobson, oyunun en çok kullanılan ekranı olan Inbox'un yerini alan yeni "Portal" hakkında da bilgi verdi. Portal, kullanıcıların futbol dünyasındaki gelişmeleri daha detaylı takip etmelerini ve oyuncu hikayelerini geliştirmelerini sağlayacak bir araç olarak tasarlandı.

Football Manager 2025, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve güçlendirilmiş maç motoru ile futbol yönetim simülasyonunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Oyunun çıkış tarihi yakında duyurulacak ve oyuncular, Eylül ayındaki resmi tanıtımla birlikte yeni özellikleri ve detayları keşfetmeye başlayacaklar. Ayrıca, gelecekte oyunun içeriğini zenginleştirecek potansiyel özellikler ve işbirlikleri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Football Manager 25'in heyecan verici yenilikleri ve gelişmeleriyle futbol oyunları dünyasında adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor.