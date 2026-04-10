Türkçe Destekli Savaş Oyunu İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam, uzay temalı savaş oyunlarını sevenler için dikkat çeken bir indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda platform kısa süre önce Warhammer 40,000: Space Marine 2’nin fiyatında önemli bir indirime gitti. İşte merak edilen detaylar!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, Warhammer 40,000: Space Marine 2'nin yüzde 67 oranında indirim yaptı. Bu kapsamda oyunun fiyatı 39,99 dolardan (1.785 TL) 13,19 dolara (588 TL) düştü. Söz konusu kampanyanın 20 Nisan’a kadar devam edeceğini söyleyebiliriz.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Nasıl Bir Oyun?

Warhammer 40,000: Space Marine 2, üçüncü şahıs nişancı ve yakın dövüş mekaniklerini kombinleyen uzay temalı bir savaş oyunu. Oyunda Space Marine olarak adlandırılan, genetik olarak geliştirilmiş ve aynı zamanda devasa zırhlar giyen elit bir süper askeri kontrol ediyorsunuz. Buradaki asıl amacınız ise galaksiyi istila etmeye çalışan Tyranid adlı devasa uzaylı sürülerine karşı gezegenleri savunmak ve insanlığın soyunun tükenmemesini sağlamak.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Fragmanı Nasıl İzlenir?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Türkçe Desteği Var mı?

Warhammer 40,000: Space Marine 2 oyununda Türkçe dil desteği mevcut. Oyunu yüklediğinizde arayüzün ve altyazıların Türkçe olduğunu göreceksiniz. Fakat maalesef seslendirme tarafında Türkçe desteğine yer verilmiyor. Burada sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi diller için seslendirme desteği tercih edilmiş.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K

: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060

: 6 GB VRAM, AMD Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Düşük" ön ayarıyla 1920x1080'de 30 FPS

Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (1903 min)/11 64-bit

: Windows 10 (1903 min)/11 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700

: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070

: 8 GB VRAM, AMD Radeon RX 6800 XT / Nvidia GeForce RTX 3070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 75 GB kullanılabilir alan

: 75 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gereklidir. "Ultra" ön ayarıyla 1920x1080'de 60 FPS

Editörün Yorumu

Warhammer 40,000: Space Marine 2 ilk çıkış yaptığında çevremden çok olumlu yorumlar duymuştum. Ancak o dönem Hogwarts Legacy gibi oyunlara vakit harcıyordum ve bir türlü odağımı bu yapıma veremedim. Görünüşe göre ben de bu indirimi değerlendireceğim.