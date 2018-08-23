For Honor Steam'de Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!

Ubisoft tarafından geliştirilen ve 2017 yılında piyasaya sürülen For Honor, artık Steam üzerinde de ücretsiz oldu. Daha önceden uPlay kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan oyunun Starter Edition sürümünü hemen indirin.

Steam üzerinde 53 TL satış fiyatıyla oyunculara sunulan For Honor, bugünden itibaren ücretsiz olarak dağıtılacak. Starter Edition sürümünü ücretsiz paylaşacağını duyuran Ubisoft, zaten oyunu daha önceden uPlay üzerinden bedava hale getirmişti. Fakat farklı platformla uğraşmak istemeyenler için Steam fiyatlandırılması da kaldırıldı.

For Honor'un Starter Edition sürümünde Samuray, Viking ve Knight takımlarındaki Kensei, Raider ve Warden karakterlerini ücretsiz olarak edinebileceğinizi ve aynı zamanda karakterleri dilediğinizce kişiselleştirebileceğinizi belirtmek gerekiyor. Fakat diğer karakterleri açmak isterseniz, bir miktar ücret isteniyor.

Halihazırda 7,5 milyon oyuncuya hitap eden For Honor'un bu teklifle birlikte daha da kalabalıklaşacağını söyleyebiliriz. Eğer oyunu ücretsiz olarak edinmek istiyorsanız, Steam'deki oyunu yükle butonuna basmalı ve kütüphanenize eklemelisiniz. Bu süreçten sonra For Honor kalıcı olarak kütüphanenizde duracak.

For Honor'u ücretsiz edinmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.