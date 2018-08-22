2019'da Yeni Bir Assassin's Creed Oyunu Çıkmayacak

Gamescom 2018 etkinliği devam ederken Ubisoft'un CEO'sundan büyük bir açıklama geldi. Yves Guillemot 2019'da yeni bir Assassin's Creed oyununun çıkmayacağını söyledi.

Gamescom 2018 etkinliği son hızıyla devam ediyor. Almanya'nın Köln şehrinde yapılan etkinlik 21 Ağustos'tan 25 Ağustos'a kadar devam edecek. Gamescom 2018 etkinliği devam ederken Ubisoft'un CEO'su Yves Guilemot, Assassin's Creed oyunları için açıklamalarda bulundu. Kısa bir ropörtaj veren Ubisoft CEO'su, 2019 yılında yeni bir Assassin's Creed oyununun çıkıp çıkmayacağını dedikodularına son verdi.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, bir yıl içerisinde Origins ve Odyssey olmak üzere iki Assassin's Creed oyununun birden yapıldığını ve bu iki oyunun farklı Ubisoft firmaları tarafından geliştirildiği dile getirdi. İki oyunun da aynı zamanlarda tanıtıldığını belirten Guillemot, bu iki oyunu daha öncesinden birer yıl arayla çıkarmayı plandıkları söyledi. İki AC oyununun birer yıl arayla çıkmasında dolayı Ubisoft'un önümüzdeki yıl için yeni bir AC oyunu planmadıklarını belirtti. Bunun yerine yakında çıkış yapacak olan Assassin's Creed Odyssey için ekstra içerikler gelecek.

Assassin's Creed: Odyssey; PC, PS4 ve Xbox One platformları için 5 Ekim'de raflardaki yerini alacak.